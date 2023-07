Tudanca llama trumpista a Feijóo y dice que "no se puede debatir honestamente con mentiras"

El debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sigue acaparando buena parte de la información política de este martes, quinto día de campaña electoral, con el presidente del Gobierno en Lituania para asistir a la cumbre de la OTAN dejando huérfanos durante al menos dos días a los socialistas.

El secretario general de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, se ha referido a este cara a cara esta mañana en Zamora tras reunirse con los miembros de la federación de jubilados de UGT en la provincia zamorana, y ha aprovechado para cargar contra el PP y Feijóo. "El debate de ayer ejemplifica muy bien la política de los populares", decía, mientras denunciaba que "no se puede debatir honestamente con mentiras" y que se permita en este país que el líder popular "sea una ametralladora de bulos y haga política como Donald Trump", y siga hablando de un país que no existe y use el "todo vale" en política.

Tudanca lamentaba que el candidato popular se negara a condenar la frase "Que te vote Txapote" como le ha pedido Consuelo Ordoñez, hermana de Gregorio Ordoñez, para ganar votos, no se puede permitir que niege la violencia de género y que diga que si necesita los votos meterá a Vox en el Consejo de ministros.

"Feijóo demostró ayer que vale todo y que es capaz de embarrarlo todo con mentiras y pactar con quien sea y vender nuestros derechos y libertades con tal de llegar al poder", advertía.

Tudanca, además, aseguraba que lo ideal hubiera sido haber podido contrastar ideas y proyectos y modelos de país durante el debate pero es precisamente lo que el PP no quiere, "que no se hable de su modelo de país que es el de la extrema derecha, el de los ataques a los derchos y libertades, pactar con Vox y usar a las víctimas del terrorismo para hacer política".

En este sentido, el dirigente burgalés apuntaba que en el PSOE no son así y nunca han actuado así y confiaba en que el PP "siga así de eufórico hasta que pierda las elecciones".

El líder del PSOE de Castilla y León finalizaba recordando que las del 23 de julio serán unas elecciones "históricas" porque está en juego que la "extrema derecha" entre por primera vez en el Gobierno de España.