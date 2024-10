Valladolid rinde un homenaje de carácter musical e innovador a la actriz Concha Velasco al ritmo de la mítica ‘Chica ye-yé’

En el marco de la 69 Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), que se celebra estos días en la ciudad, el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha presentado una acción singular de homenaje a Concha Velasco, consistente en que la sintonía de la mítica ‘Chica yeyé’, que tantas veces interpretó la fallecida actriz vallisoletana y por la que siempre permanecerá en la memoria de todos, suene en los semáforos del paso de peatones ubicado frente al Teatro Calderón durante el día de hoy y hasta las 15:00 de la tarde de este sábado 26 de octubre.

En el acto, Carnero ha estado acompañado por Esperanza Varona, prima de Concha Velasco, quien ha asistido en representación de la familia y ha querido agradecer tanto al Ayuntamiento como a la ONCE, cuyo asesoramiento ha servido para poner en marcha la iniciativa, el “precioso homenaje, que a mi prima le hubiese encantado, no solo por su vinculación evidente con la ciudad y con el festival de cine (Espiga de Honor en su 58ª edición, en 2013), sino porque ella temía a la oscuridad, siempre tenía que dormir cerca de amplios ventanales, y alababa la encomiable función de la ONCE con las personas invidentes. Su cupón, siempre en el bolso. Su admiración a la institución, siempre en su boca”, ha señalado.

Por este motivo, Varona ha asegurado que Concha Velasco estaría muy contenta de que su canción más emblemática “decida el caminar de las personas que no pueden ver, en este semáforo, en este festival y en esta ciudad. Gracias, siempre, por no olvidarla”.

Al respecto, el alcalde ha asegurado que “Valladolid nunca olvidará a Concha Velasco, y el Ayuntamiento hará todo cuanto esté en su mano para que su recuerdo permanezca siempre entre los vallisoletanos que tanto la quisieron, tanto la quieren y tanto la querrán, a pesar del transcurrir de los años. Concha forma parte de la memoria de esta ciudad”.

Además, Carnero ha mostrado su agradecimiento a la ONCE por respaldar esta propuesta municipal, “un proyecto social integrador y toda una experiencia sensorial para la ciudadanía en general”. En este sentido, ha manifestado que el propósito del Consistorio tras esta primera y novedosa acción es que el proyecto tenga continuidad y se pueda articular un sistema a demanda de las personas invidentes en colaboración con la ONCE”.

Desde las 9:00 de esta mañana y hasta las 21:30h de hoy ‘La chica ye-yé’ sonará en los semáforos situados frente al Teatro Calderón. Mañana, la melodía se podrá escuchar entre las 9:00 y las 15:00 horas.