“Late Motiv”: Humor contra el coronavirus

Desde hace unos días, Andreu Buenafuente y su equipo no siguen en el plató de Movistar + para seguir haciendo “Late Motiv”, el espacio que llevan haciendo en esta plataforma desde 2016. El estado de alarma ha hecho que todos estemos encerrados en casa, también los responsables de este programa de humor que, desde entonces, han decidido seguir en antena, pero desde los respectivos domicilios. Manteniendo el mismo tono irónico y humorístico de otras noches, algo tan necesario en estos momentos con tantas noticias tristes, “Late Motiv” ha podido sobrevivir y no cerrar sus puertas hasta que acabe el confinamiento.

“Cuando hicimos una semana antes de todo esto “Late Motiv Búnker”, una versión reducida y sin público, y se decreta el estado de alarma planteamos qué hacer: seguir o parar. No queremos poner en riesgo al equipo, pero tampoco queremos dar mal ejemplo. Así que planteamos hacer lo que está haciendo mucha gente que es reunirse vía Skype o Houseparty para cenar o charlar. ¿Por qué no hacer esto? Descubrimos una aplicación que nos funciona bien para hacer esto y lo hemos sacado adelante todo el equipo”, explica Bob Pop, uno de los colaboradores del espacio en conversación con este diario.

Seguir haciendo un programa como “Late Motiv” también obliga a preguntarse sobre si el humor es vital en estos días. Bob Pop recuerda que “nos planteamos que no somos prescindibles porque no somos políticos o sanitarios. Se puede vivir sin nosotros, pero si podemos hacer algo para aliviar el agobio de la gente, esta psicosis que tenemos ahora y si hay muchos que están haciendo cosas para entretenernos, ¿por qué no nosotros? También pasa que nos echamos de menos y esta era una buena manera de seguir estando en contacto”.

Todo ha cambiado mucho y las reuniones previas ya no se hacen en una oficina sino con todos los miembros del equipo conectados. “Somos muy disciplinados. Hemos creado un grupo de whatsupp que se llama “Late Motiv en casa” y allí estamos para la dirección del programa. Luego tenemos Zoom, que es el programa con el que hacemos esto, y una cadena de mail”, afirma Bob Pop. Con estos materiales surgen las ideas, temas, estructura, invitados... La escaleta de lo que veremos por la noche. “Tras todo esto a las dos y media o las tres y media de la tarde, a la hora que sea, empezamos con el programa y cada uno preparado. Hay que pensar que cada uno en casa nos ponemos la luz, el atrezzo con el que saldremos ante la cámara”, dijo.

En el primer “Late Motiv” desde casa, Bob Pop lanzó recomendaciones para los espectadores: lecturas, películas y series para hacer más soportables la reclusión en casa. En este sentido, el escritor y guionista cree que la cultura es en este momento una buena válvula de escape. “Es una forma de no estar aislado. Tengo la suerte de estar en casa encerrado con mi marido, pero que para quien está solo en casa la cultura es una forma de tener una ventana abierta al mundo. Ahora nos resulta muy raro, como dijo Patricia Fernández de Lis, ver en series a gente paseando por las calles, hace cosas, baila, folla, se encuentra con desconocidos... Pero es fantástico leer libros y ver series porque es una buena manera de desconectarse de toda esta sobreinformación. Cogerse un libro chulo, como el que recomendaba hace unos días de Carmen Martín Gaite, es una forma de entender que para no estar solo no hace falta estar sepultado por toda esta cantidad de información”.

El otro reto para los que hacen “Late Motiv” es seguir haciendo humor, tratar de seguir arrancándonos la risa y la sonrisa cuando vemos a Andreu Buenafuente, Bob Pop, Raúl Pérez, Berto Romero o Raúl Cimas en la pantalla del televisor. “Lo que será muy difícil al hacer el programa es saber a quién nos estamos dirigiendo porque no sabemos en qué estado estará la gente. Creo que el humor es un filtro, es una forma transversal de ver las cosas. Estamos viviendo un tiempo en el que el humor que estamos haciendo es mucho más directo, es mucho más descarnado que en otras ocasiones”, apunta para añadir que “la idea del programa es que cada día sea sorprendente. Sobre la marcha vamos buscando cosas nuevas que ofrecer para divertir a la gente, pero también para ofrecerles una ventana de comunicaciones. Desde casa, estamos en igualdad de condiciones que el espectador”.