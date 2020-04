Coronavirus: Monólogos de primera necesidad para grandes actores

El actor Michael Shannon es uno de los grandes intérpretes de su generación. Nominado a un Oscar por “Revolutionary Road”, ha asombrando al mundo entero en películas como “Take Shelter” o como el malo malísimo de “La forma del agua” o “El hombre de acero”. En realidad, todos sus papeles son una auténtica clase magistral de lo que tiene que hacer un actor frente a un texto. Con el encierro por el coronavirus, y todos los teatros y cines cerrados, así como las futuras producciones paralizadas, ya no es posible verlo en ningún lado, y eso también es una pequeña tragedia.

Por suerte, el confinamiento también tiene sus trampas, pequeñas ventanas culturales espontáneas que nos dejan ver cosas que de otra forma nunca veríamos y nos permiten respirar un poco. Este es el caso del portal 24hoursplays que ha tenido la brillante idea de juntar grandes actores con grandes dramaturgos contemporáneos y, por parejas, improvisar un texto e interpretarlo. En 24 horas hablan los dos, escriben el texto, lo practican y luego lo graban y lo cuelgan en su página de instagram. De momento, ya han habido tres noches especiales con más de 60 monólogos de entre 3 a 8 minutos, que han incluido grandes actores como el propio Shannon, Patrick Wilson, el protagonista de las películas de la serie de terror “The conjuring”, Sienna Miller o Hugh Dancy, el genial antagonista de Mads Mikkelsen en la serie “Hannibal”.

No tiene desperdicio ver como estos artistas viven el confinamiento en sus casas y sacan energías para no perder su instinto interpretativo. Por ejemplo, vemos a Dylan Baker, inolvidable como asesino múltiple en la película “Happiness”, interpetar un monólogo de la dramaturga Sarah Gancher en el porche de su casa, con vistas a un idílico lago, junto a su mujer, la también actriz Becky Ann Baker. O ver chillar a Clarck Gregg, protagonista de la serie “Agents of Shield” y de “Los vengadores” a sus hijos en “Injustice”, un texto del gran Eric Bogosian.

La lista de nombres es interminable. Daveed Diggs, famoso por el musical “Hamilton” baja las escaleras de su casa para narrarnos un texto de Kristoffer Díaz. Christopher mintz-plasse, el McLovin de “Supersalidos” nos habla de un hombre y su perro, un monólogo de Clare Bannon. El también actor Jesse Eisenberg, estrella de “La red social” juega con el actor cómico Richard King que interpreta en un primerísimo primer plano “An inmodest proporsal”.

La propuesta seguirá con nuevas jornadas de 24 horas. Entre los nombres que han participado por ahora están también el cómico David Cross, la ex alumna de “Saturday Night Live” Rachel Dratch; Anna Barysnikov, hija del célebre bailarín y director Mijail Barysnikov; Isabelle Furhman, la joven actriz de “Los juegos del hambre” y “La huérfana”; Dylan Baker, ahora en racha con su papel en la serie “Succession” o Denis O’Hare, gran actor de reparto de mil películas y series de televisión.

Si alguien siente que nada le habla de estos tiempos porque todo está pregrabado, ésta es su oportunidad de saber qué piensan y qué hacen los dramaturgos contemporáneos y los actores que interpretan sus textos, con algo tan confuso y aterrador como el coronavirus. “La creación no tiene por qué pararse”, asegura Mark Amstrong, director artístico de la plataforma.