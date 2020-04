Colau desmiente a la Generalitat: “El 70% de las residencias tienen casos de coronavirus”

Las críticas al departamento de Asuntos Sociales son cada vez más evidentes. De poco sirvió que ayer, por fin, salieran a dar explicaciones y cifraran en 362 los ancianos fallecidos en residencias. O que hoy, por fin también, el conseller, Chakir el Homrani, haya dado explicaciones, aunque escasas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lleva días advirtiendo de la situación, ha negado la mayor. Frente al 30% de afectación del coronavirus que reconoce la Generalitat, el Ayuntamiento eleva esta cifra al 70%.

Por ello, la alcaldesa ha pedido a la Generalitat que reorganice sus departamentos para destinar más recursos al análisis de la situación en las residencias de ancianos, ya que, a su juicio, "es una evidencia de que el Departamento de Asuntos Sociales no tiene suficientes recursos ". Colau ha asegurado que los datos de afectación que el miércoles anunció el secretario de Asuntos Sociales y Familias, Francesc Iglesias, no coinciden con la información recogida por el Ayuntamiento: "Hablaba de un 30% de afectación a las residencias, pero esto no cuadra con los datos que nosotros tenemos, que señalan que un 70% de las residencias de ancianos podrían estar afectadas por la Covid-19 en la ciudad de Barcelona".

La alcaldesa ha explicado que el consistorio ha obtenido la cifra gracias a las llamadas periódicas que han ido haciendo a centros de mayores y aseguró que uno de los problemas para dar un diagnóstico real es que no se han hecho suficientes tests: "No puede ser que sólo se den las datos confirmados allí donde se hayan hecho pruebas cuando se está reconociendo que en las residencias se han hecho pocos tests ", ha criticado.