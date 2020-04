Las letras de canción más “verdaderas” jamás escritas

Los trovadores eran poetas que narraban historias idealizadas donde presentar dramas contemporáneos. No había verdad en sus palabras porque no había verdad en sus intenciones. Su objetivo era encontrar la belleza de una realidad a veces demasiado dura y cruel para mirarla directamente a la cara. Esto siguió siendo así hasta que los tiempos reclamaron fiereza y valor para mirar al mundo a los ojos y denunciar su estupidez y horror. Nacía la era de los primeros cantautores, con Woody Guthrie a la cabeza, demostró que había poesía y belleza en la defensa de uno mismo y su pueblo. He aquí lo que escribía en 1952 en una de sus canciones y que hoy parece una horrible profecía:

Supongo que el viejo Trump sabe cuanto odio racial ha suscitado en el pozo de sangre del corazón humano cuando dibujó la línea de color en su refugio de la playa de su familia

(I suppose that Old Man Trump knows just how much racial hateHe stirred up in that bloodpot of human heartsWhen he drawed that color lineHere at his Beach Haven family project)

2- Hay canciones que hablan de amor y hay otras que reflejan tan bien el mundo en que viven que su eco resuena mucho tiempo después. Sino que se lo pregunten a Tom Morello, líder de Rage Against the Machine, que esta semana preguntaba cuál era la letra de canción que refleja mejor al ser humano en estos momentos. Una de sus canciones no paraba de salir como ejemplo, “Testify”, escrita en 1999:

Quien ahora controla el pasado, controla el futuro. Quien ahora controla el presente, controla el pasado. Quien ahora controla el pasado, controla el futuro, ¿Quien controla ahora el presente?

(Who controls the past now controls the futureWho controls the present now controls the pastWho controls the past now controls the futureWho controls the present now?)

3- En total, se recopilaron 345, de las que destacaron una decena. Por ejemplo, otra de las canciones más nombradas hacía referencia a otro líder popular, Bruce Springsteen, que en 1978 escribía esto en “Badlands”, el segundo single del disco “Darkness in the edge of town”:

Los hombres pobres quieren ser ricos, los ricos quieren ser reyes y los reyes nunca están satisfechos hasta que reinan sobre todos

(Poor man wanna be rich Rich man wanna be king And a king ain’t satisfied til he rules everything)

4- Otros líderes del antagonismo contra el poder son los psicodélicos Pink Floyd, que siempre buscaron esa parte del ser humano que busca escapar de los héroes amables y obedientes. Al menos eso cantaban en “Wish you were here”, del álbum homónimo de 1975:

¿Te hicieron vender tus héroes por fantasmas? ¿Cenizas calientes por árboles? ¿Aire caliente por la brisa templada? ¿Confort frío por el cambio? ¿Te hicieron cambiar tu camino en la guerra por un rol protagonista en una celda?

(Did they get you to trade Your heroes for ghosts? Hot ashes for trees Hot air for a cool breeze? Cold comfort for change?Did you exchangeA walk on part in the warFor a lead role in a cage?)

5- A veces, el exceso lírico hace indescifrable el significado de las canciones. Otras, su significado resuena con tanta fuerza que parece parte de la melodía y es lo que te hace estremecer. Como en “Sound of silence”, de Simon & Garfunkel.

Y en la luz desnuda vi a 10.000 personas, tal vez más. Gente que hablaba sin dialogar. Gente que oía sin escuchar. Gente que escribía canciones que las voces no compartían. Y nadie se atrevía a molestar al sonido el silencio. Y la gente se arrodilló y rezó al Dios de neón que habían creado

(And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs that voices never share And no one dared Disturb the sound of silence And the people bowed and prayed To the neon god they made...)

6- Otro de los que no pueden faltar en letras proféticas y liberadoras es David Bowie que en 1971, en el disco “Hunky Dory”, presentaba una canción que nos acompañará siempre, “Changes” y que nos advertía de los peligros de no dejar a los niños crecer sobre sus propios preceptos:

Y estos niños a los que escupes mientras intentan cambiar su mundo son inmunes a tus consultas. Son bastante consciente de lo que están pasando

nd these children that you spit on As they try to change their worlds Are immune to your consultations They’re quite aware of what they’re goin’ through

7- Y qué decir de la rabia intrínseca de alguien como Johnny Rotten, que después de abandonar los Sex Pistols y fundar Public Image Limited (PIL), escribía en 1985 la canción “Rise” un alegato contra la homogenización de la sociedad:

Me pusieron un cable caliente en mi cabeza, por las cosas que hacía y decía, Hicieron que estos sentimientos desaparecieran. Un ciudadano modelo de todas las maneras

(They put a hot wire to my head 'Cause of the things I did and said They made these feelings go away A model citizen in every way)

8- La lista de las letras de canciones que han demostrado que se acercaban más a la verdad en estos tiempos no podía faltar el nombre de Bob Dylan, un hombre que en sus buenos momentos sabía como inspirar a toda una generación, como en “Masters of war”, de 1963.

Creo que descubrirás, cuando la muerte compre su peaje, que todo el dinero que hayas podido conseguir no podrá recomprar tu alma

(I think that you’ll find when your death takes it’s toll, all the money you’ve made could never buy back your soul)