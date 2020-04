“El sector turístico empezará a recuperarse un año después del desconfinamiento”

Hay un dicho anglosajón, convertido casi en una máxima vital, que habla de esperar lo mejor preparándose para lo peor. En esta tesitura se encuentra buena parte del mundo con el coronavirus como telón de fondo. Y el sector turístico no es una excepción. Tal y como ha señalado el presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Mestre: “la temporada de verano ya está perdida”. Sus esperanzas pasan por recuperar parte del músculo turístico de la ciudad a partir de septiembre y poner en marcha un ambicioso plan de promoción de la ciudad. No obstante, la normalidad previa al coronavirus no llegará hasta un año después del confinamiento.

En cuanto al proceso de reactivación del sector, el presidente del Gremio de Hoteles afirma que se espera que el sector vuelva a remontar de forma gradual y con destinos de proximidad. Al respecto, Jordi Mestre señala que el turismo irá ligado a las capacidades de movilidad de la población y prevé que los primeros destinos sean, principalmente en España y, posiblemente, el sur de Francia. Es decir, trayectos que se puedan hacer con vehículo privado.

En todo caso, el presidente del Gremio de Hoteles añade que el sector tendrá que esperar a ver la situación en que se encontrarán, dentro de dos o tres meses, los principales países emisores de turismo hacia nuestro país. O de la situación en la que queden las compañías aéreas y su ritmo de activación de vuelos nacionales y, sobre todo, de internacionales. Finalmente, recuerdan que habrá que tener en cuenta el “miedo de la gente a viajar”, una sensación que no desaparecerá, aseguran, hasta que se encuentre y se teste una vacuna contra el Covid-19.

Entre otras peticiones, el sector turístico catalán pide ampliar el periodo para tramitar los ERTE por razones de fuerza mayor hasta que la actividad turística no se normalice y suprimir el impuesto sobre las estancias en establecimientos de alojamiento turístico durante 24 meses.

También exige “contundencia administrativa” con las plataformas que incumplen la ley comercializando ofertas de alojamiento turístico ilegal, aplicar un marco regulador más exigente para la actividad de los pisos turísticos que comparten usos con vecinos y