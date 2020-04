Juan Gómez-Jurado: “Nada puede sustituir el contacto humano, pero hay que ponerle imaginación"

Sí, claro. Aunque el contacto humano no se puede sustituir con nada, hay que ponerle imaginación. Ahora, a las 12.00 horas hago un instagram live con mis lectores, pero creo que lo más bonito será la mesa redonda en el que muchos lectores iremos pasando a partir de las 16.00. A mí me toca a las cinco. Iremos pasando uno detrás de otro, conversando entre nosotros, y creo que será muy chulo para los lectores.

No soy un gestor así que no tengo ni idea. Lo que está claro es que vivimos una situación excepcional y que mucha gente lo está pasando mal. Así que poco más te puedo decir, la verdad.

Acabo de empezar un libro que me está gustando mucho, aunque no sé si es demasiado pronto para recomendarlo. Empecé anoche y disfruté de lo lindo, aunque sólo fueran diez páginas. Es “Cervantes para cabras y Marx para ovejas”, de Pablo Santiago Chiquero. No es un libro político, es una novela, y muy divertida. Otro libro que leí hace poco fue “Hex”, de Thomas Olde Heuvelt (Nocturna), un thriller de terror que he disfrutado muchísimo. Aunque si he de recomendar autores tenemos que recomendar autores españoles y me quedaría con Cesar Pérez Gellida, sin ninguna duda el mejor autor de novela negra de España. Y Manel Loureiro,, un gran escritor de terror. Los dos son amigos míos y los tengo mucho aprecio, y ahora hay que apoyarlos porque son geniales escritores.