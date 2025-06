Los dos fichajes del Real Madrid que ha anunciado Pedrerol en El Chiringuito

El Real Madrid vive un verano clave, marcado por una reconstrucción profunda que busca sentar las bases de un nuevo ciclo ganador tras una temporada sin títulos de gran peso. La llegada de Xabi Alonso al banquillo ha supuesto un cambio de rumbo y una apuesta clara por reforzar la plantilla. La directiva ha definido como objetivo prioritario el Mundial de Clubes, que servirá de termómetro inmediato para calibrar el nuevo proyecto.

Hasta ahora, el club ha centrado sus esfuerzos en apuntalar la defensa, una línea muy castigada por las lesiones. La incorporación más llamativa ha sido la del central Dean Huijsen, procedente del Bournemouth, por el pago de su cláusula de rescisión. Con solo 19 años, el central neerlandés representa una inversión de futuro. A esta operación se suma el fichaje de Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Liverpool. Aunque su contrato finalizaba en 2025, el Real Madrid ha adelantado su llegada para que esté disponible en el Mundial de Clubes. Se espera que su experiencia y polivalencia aporten un salto de calidad inmediato a la plantilla.

Carreras, aún por hacer

En el lateral izquierdo, el Benfica se remite a la cláusula de Carreras y eso está complicando la operación. Criado en la cantera madridista, Carreras podría regresar al club blanco por una cifra cercana a los cincuenta millones de euros. Si se le ficha, solo en defensa, el club habría invertido ya más de cien millones, lo que refleja la importancia que Xabi Alonso y la dirección deportiva otorgan a la solidez en la zaga como base para cualquier proyecto ambicioso.

Dos fichajes más

Con la línea defensiva reforzada, el club centra ahora su atención en dos prioridades que se abordarán tras el Mundial de Clubes: un centrocampista y un delantero. En el centro del campo, la retirada de Toni Kroos y el adiós de Luka Modric han dejado un vacío importante. El Madrid busca un jugador capaz de asumir la dirección del juego, aportar criterio en la circulación y dar continuidad al estilo que el alemán consolidó durante la última década. Según informó Josep Pedrerol en ElChiringuito, el club tiene previsto acometer este fichaje después del torneo intercontinental.

Gustaban Martín Zubimendi, y Florian Wirtz, pero tienen el destino escrito. En paralelo, se estudia la posibilidad de recuperar a Nico Paz, actualmente cedido en el Como, como opción de menor coste para completar la rotación. Y habrá que ver qué sucede con Stiller, el centrocampista alemán.

¿Y Rodrygo?

En la delantera, se busca un Joselu, que de alternativa al juego del equipo, sin rematador claro, mientras de resuelve el caso de Rodrygo Goes, que sigue generado incertidumbre. Su rendimiento ha sido irregular, con solo trece goles y diez asistencias, cifras que no justifican un papel protagonista en ataque y que culminó con su "desaparición" al final de la temporada. Pedrerol ha sido claro en El Chiringuito: “Rodrygo ahora mismo es una incógnita, no deja claro qué quiere hacer”.