¿Qué significa esta señal de tráfico? Ni los mejores conductores lo tienen claro

Cuando circulas por la carretera debes prestar atención a los múltiples factores que se ven envueltos en la circulación. Desde las dos líneas que delimitan el carril por el que circulas, hasta las distintas señales de tráfico que se encuentran por toda la geografía española.

Las señales de tráfico tienen por misión advertir, informar, ordenar o reglamentar el comportamiento de los usuarios sobre determinadas circunstancias de la vía o de la circulación. En muchos casos, saltarse las señales de tráfico puede conllevar una buena multa.

En el Reglamento General de Circulación vienen recogidas todas las señales de tráfico existentes en la geografía española, por lo que si te encuentras alguna señal confusa, debes acudir a dicho documento para comprobar su significado.

¿Qué significa esta señal de tráfico?

Bajo el nombre R-4 esta señal significa "fin de prioridad". Según el propio catálogo de señales verticales esta señal "Indica la proximidad del lugar en que la calzada por la que se circula pierde su prioridad respecto a otra calzada".

Señal R4 La Razón

Esta señal se encuentra unos kilómetros después de su homóloga contraria, la señal R-3, que significa calzada con prioridad. Esta última "Indica a los conductores de los vehículos que circulen por una calzada su prioridad en las intersecciones sobre los vehículos que circulen por otra calzada o procedan de ella".

Ambas señales se complementan puesto que una no tendría sentido sin la otra. Si te encuentras la señal R-3, es que tienes la prioridad en la parte de la calzada en la que se encuentra hasta que te vuelvas a encontrar con la señal R-4.

Estas señales se suelen colocar en calzadas que se cruzan con otras calzadas. Por ende, aquellos que quieran acceder a una calzada diferente a la que transitan deberán ceder el paso y avisar de su intención con los intermitentes.

Señal R-3 La Razón

Multa por saltarte esta señal de tráfico

Incumplir con la señal R-3 de calzada con prioridad conlleva a una sanción grave que resulta en una multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir.

Hay que recordar que no respetar todas las señales de tráfico tiene distintas multas dependiendo de la señal a la que no estés haciendo caso. Esto se debe a que no es lo mismo saltarte una señal de stop, que una señal de velocidad mínima obligatoria. Sin embargo, estas son las multas en función de la gravedad de la infracción:

Leves : Hasta 100 euros

: Hasta Graves : Hasta 200 euros

: Hasta Muy graves: Por encima de 500 euros

¿Cuáles son las señales de tráfico de la DGT en 2025 y su jerarquía?

Cómo explicábamos antes, las señales de tráfico tienen por misión advertir, informar, ordenar o reglamentar el comportamiento de los usuarios sobre determinadas circunstancias de la vía o de la circulación. Sin embargo, no todas las señales son iguales. Además algunas prevalecen por encima de otras. Estos son los tipos de balizas de tráfico y su jerarquía en la carretera:

1. Señalización de los agentes de circulación: Se da cuando una gente de Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado realizan señales ópticas con los brazos o una luz. Señales acústicas con un silbato o cualquier otro tipo de señales cuando las circunstancias lo exijan. Deben ser obedecidas de inmediato y prevalecen por encima del resto.

2. Señalización circunstancial: Se les conoce como señales de balizamiento y se identifican con un conjunto de luces y dispositivos que canalizan el tráfico, indican el desarrollo y obstáculos de la vía. Se colocan de forma provisional y son las segundas en la escala de jerarquía.

3. Semáforos: Son dispositivos de señales luminosas automáticas que controlan y regulan el tráfico a través de colores. Existen semáforos para peatones y para vehículos, que pueden ser circulares, cuadrados (o de carril) o los reservados para determinados tipos de vehículos.

4. Señales verticales: Están formadas por uno o varios postes y una o varias placas que se clasifican por su finalidad: Peligro, reglamentación, prohibición, obligación o recomendación. Se pueden encontrar a lo largo de toda la geografía española y no hacer caso a su ordenanza puede conllevar a una infracción.

5. Marcas viales: Se encuentra en el pavimento y hacen referencia tanto a las líneas, símbolos , figuras, palabras o números pintados o marcados en el suelo. Su misión es regular la circulación, guiar a los usuarios de la vía y aumentar la seguridad. Entre sus funciones están delimitar carriles