La afronta de la pelota vasca: estos son los seis pelotaris amenazados por elegir a España

La oficialidad de Euskadi ya es una realidad. "Es un sueño y un honor", afirmaban este lunes los miembros de la selección vasca, integrada por Aritz Erkiaga, Eñaut Urreisti –delanteros–, Imanol López y Unai Lekerika –zagueros–; así como Helena Barrenetxea, Elaia Gogenola –delanteras–, Maia Goikoetxea y Maialen Aldazabal –zagueras–. El camino ha sido largo pero el gobierno vasco y el independentismo radical sacan pecho. La ikurriña ya ondea en las competiciones internacionales de pelota vasca de forma oficial. Este lunes fue la puesta de largo de una exigencia que dura años pero que se puso sobre la mesa con la Ley del Deporte de 2022, impulsada por el PNV en el acuerdo de investidura de la pasada legislatura firmado por Andoni Ortuzar y Pedro Sánchez.

Unas selecciones al margen de España que puedan competir a nivel internacional siempre ha sido una de las banderas del independentismo y por eso Pedro Sánchez no dudó en ponerlo sobre la mesa de negociación para lograr su apoyo a la investidura. Una cesión a catalanes y vascos que dio un paso más con la "cacicada" por la que la Asamblea de la Federación Internacional de Pelota Vasca aprobó la reforma de estatutos para posibilitar la participación de la Federación Vasca de Pelota como una nación más. Una decisión que permitirá al País Vasco enfrentarse con España en este deporte y que provocó el rechazo más absoluto del deporte español.

Ahora, ya es oficial y - además de pasear la Ikurriña como un selección nacional más- el primer Euskadi-España tendrá lugar en esta edición inaugural de La Liga de Naciones frontón 54 metros de cesta punta que se celebra desde hoy en la localidad vizcaína de Guernica. Una competición a la que no reconocen su oficialidad ni el CSD ni la Federación Española.

El 6 de junio, una fecha marcada en rojo

Mañana está previsto que se dispute ese España-Euskadi en categoría femenina en el frontón Jai Alai de Gernika de 54 metros, que será ese primer duelo directo entre ambas selecciones. El enfrentamiento entre los combinados masculinos no está garantizado pero podría producirse en semifinales (5 de junio) o la final (6 de junio)

La falta de una respuesta contundente por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), hará que por primera vez España participe en un mismo torneo con Euskadi, a la que la FIPV reconoció como miembro el pasado mes de diciembre en su asamblea general tras aprobarse la modificación de los estatutos.

Una gran polémica

La Federación Española de Pelota (FEP) denunció irregularidades en la celebración de esa asamblea y llevó el caso al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), por lo que alega que la incorporación de Euskadi a la FIPV no debe abordarse hasta que el organismo con sede en Lausana (Suiza) resuelva el pleito.

La Federación Vasca de Pelota planteó su reconocimiento internacional en virtud de la Ley del Deporte aprobada en 2022, que permite a las federaciones autonómicas participar en el ámbito internacional en modalidades con arraigo histórico y social en su respectiva comunidad autónoma o si la autonómica hubiera formado parte de una internacional antes de constituirse la española correspondiente.

Esta medida fue un compromiso adoptado por el PSOE con el PNV para que la formación nacionalista respaldara la investidura de Pedro Sánchez en 2019.

La ley establece a su vez que el CSD es el competente para autorizar o denegar la celebración en España de competiciones deportivas oficiales de carácter internacional y la participación de las selecciones de ámbito estatal en los torneos internacionales.

El Senado aprobó el pasado día 7 de mayo una moción del PP en la que pedía al Gobierno intervenir con carácter inmediato en el conflicto desatado entre la federación española y la internacional a cuenta del reconocimiento de Euskadi y modificar la Ley del Deporte en lo concerniente al reconocimiento de combinados autonómicos en torneos oficiales.

El CSD se mostró partidario de impulsar "un espacio de diálogo constructivo con todas las partes", como el Gobierno señalaba en una respuesta parlamentaria dirigida al diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Alberto Catalán.

Meses de amenazas

Sin embargo, tras meses de presiones, el primer España- Euskadi ya es una realidad a pesar de que ni el CSD ni la Federación Española reconocen la oficialidad de torneo. Tras los múltiples llamamientos a frenar este escenario la pasividad del Gobierno lo ha hecho posible.

Y no ha sido un camino fácil especialmente para aquellos que eligieron decantarse por seguir defendiendo a España.

Cabe resaltar que tanto la selección masculina como femenina de España estará integrada mayoritariamente por pelotaris vascos que se han decantado por representar a su país en vez de a su Comunidad Autónoma. Y para ello han tenido que superar muchos obstáculos, tal y como ha denunciado la Federación que habla de constantes presiones su comunicado. "Tras meses de presiones, amenazas y coacciones, han manifestado su deseo de competir representando a España en dicha competición, aun siendo no oficial. Su valentía merece respeto y apoyo" afirman.

Y es que, aunque desde la Federación vasca afirman que han dado libertad de elección a sus deportistas, en la española no opinan lo mismo.

¿Quiénes son estos valientes?

Seis pelotaris vascos, tres hombres y tres mujeres, han visto como las cesiones políticas por mantenerse en el poder los colocaban en una difícil situación. Se trata de Gorka Mugartegi, Erik Mendizabal, Cosme Aguirre, Erika Mugartegi, Arai Lejardi y Lur Lejardi. El navarro Rubén Bailo y la catalana Gisela Uclés completan la Selección española que compite en Gernika.

Unos deportistas a los que la Federación ha querido dedicar una mención especial en el comunicado en el que denuncian una vez más la "no oficialidad" del torneo.

"La función esencial de esta Federación es, y seguirá siendo, la de proteger el deporte, garantizar el cumplimiento de la normativa y salvaguardar los derechos de los pelotaris. En este contexto, no podemos ni debemos desatender el legítimo requerimiento de amparo formulado por pelotaris españoles que, tras meses de presiones, amenazas y coacciones, han manifestado su deseo de competir representando a España en dicha competición, aun siendo no oficial. Su valentía merece respeto y apoyo", subrayan en el escrito.

"La eventual participación de estos deportistas en la Liga de Naciones NO puede, en modo alguno, entenderse como un reconocimiento, ni expreso ni tácito, de los acuerdos asamblearios adoptados por la FIPV cuya validez, como ya es de sobra conocido, está pendiente de un laudo del Tribunal Internacional del Arbitraje del Deporte. Se trata, exclusivamente, de una actuación basada en la prudencia, en la responsabilidad institucional y en la protección de nuestros representantes, en un contexto en el que la propia FIPV ha anunciado —sin base jurídica suficiente— que esta competición serviría como clasificatorio para el Campeonato Mundial de 2026. Siendo este torneo no oficial, resulta improcedente que derive consecuencias clasificatorias, pero la Federación Española, no puede arriesgar la representación institucional de nuestro país en dicho mundial respecto a este criterio de la FIPV", sentencian.

Un legitimación como país

Lo cierto es que este encuentro traspasa las líneas del deporte para adentrarse de lleno en la política. Tal y como demuestran las declaraciones del lendakari, Imanol Pradales que ha trasladado su apoyo a la selección vasca y les ha subrayado la importancia de enfrentarse a España: "Es un gran paso como país".

“Con este encuentro se le dice al mundo que Euskadi quiere crecer como País y que en este rincón de Europa existe una nación con personas dispuestas a defenderla en ámbitos tan nobles y hermosos como el deporte”, ha aseverado Pradales. En el encuentro, recordó a los pelotaris que, junto a la camiseta que visten, llevan también la “aspiración de un pueblo”.

La vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, reconocía en el acto de apertura de la Liga de las Naciones de Jai Alai que ha sido "un momento realmente bonito y emocionante y se ha cumplido el sueño de un pueblo".

Y no solo sacan pecho sino que -tal y como denuncia Marca- el torneo utiliza -aún sin permiso oficial. el logo del CSD en el frontón en el que se disputa.

Mientras tanto, el Gobierno mira para otro lado.