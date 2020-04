Sant Jordi 2.0 como alternativa

Sant Jordi es una de esas fechas que tengo marcadas en mi calendario. De hecho ha habido años en los que me pedía el día de fiesta para pasear, ver las paradas de los libros, hacer cola para que me firme algún escritor o escritora y también, debo confesar, lo aprovecho para comprar discos pero esa historia ahora no la contaré.

Días antes del mítico 23 de abril la gente está pendiente del tiempo, es una de las máximas preocupaciones.

Hasta hace poco, la peor noticia que nos podían dar era que lloviera.

Pues bien, este año nadie mira al cielo ya que el factor meteorológico no será decisivo por el motivo que todos conocemos.

Así que como suelo escribir sobre el mundo on-line y la tecnología vengo a recomendaros una alternativa para celebrar el Día Mundial del Libro: Plataformas de Suscripción de Lectura. O lo que es lo mismo el Netflix o el Spotify de la literatura.

El funcionamiento es muy simple, pagas una suscripción y acto seguido puedes acceder a miles de libros digitales o audiolibros de cualquier género. Llegados a este punto, ¿qué opciones nos ofrece el mercado? Muchas y variadas pero me gustaría destacar 3 iniciativas que son la alternativa a gigantes como Amazon o 24symbols.

Nubico

Orientada a todos los públicos y con la mayoría de obras en español, Nubico dispone de un catálogo extenso y bien seleccionado con más de 50.000 libros. Además, dan acceso a 80 revistas (National Geographic, Muy Interesante, Esquire, etc) y guías de viaje. Tienen un periodo de prueba de 15 días y la suscripción es de 8,99€ al mes pudiendo tener la App activa hasta en 5 dispositivos simultáneamente.

Si eres cliente de Movistar Plus la prueba se extiende a 30 días. https://www.nubico.es/

Storytel

Si en lugar de leer prefieres que te lo cuenten, Storytel es tu App. Cuenta con un catálogo de más de 100.000 audiolibros y también ofrecen 14 días de prueba. Funciona de manera intuitiva y está disponible para iPhone y Android. Puedes escuchar los libros online o descargártelos para disfrutar de ellos sin conexión.

El precio de la suscripción varía en función del plan que elijas desde los 9,99€/mes del Unlimited hasta los 19,99€ /mes del Family Plus. https://www.storytel.com/es/es/

Metaforic

No la calificaría como plataforma de lectura per sé, es más un club de lectura digital. Me parece muy interesante su enfoque educativo y el público al que va dirigido (entre los 6 y los 18 años).

Todas las obras son en español y funcionan con suscripción anual de 50€. https://www.metaforic.es

Así pues, a pesar de la situación en la que nos encontramos, siempre hay alternativas para poder regalar y disfrutar de la literatura. De hecho, en un reciente estudio realizado por ComScore podemos apreciar que las visitas durante el mes de marzo a las webs de libros han crecido un 23% en Francia, un 40% en Italia y hasta un 66% en Alemania y España. Otro dato revelador es que entre el 6 y el 19 de marzo el uso de eReaders aumentó en España un 140% y la escucha de audiolibros también experimentó un ascenso del 254%. Lo que está claro es que este Sant Jordi será muy distinto. ¿Cómo será el del 2021? El futuro lo dirá...

Joan Queralt es Communications Manager de Adsmurai