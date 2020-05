Colau asegura que el Gobierno rectificará el desconfinamiento por provincias

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho que el Gobierno aceptará que el desconfinamiento en Cataluña no se haga por provincias como se había planteado: “No hará falta convencer al PSOE. La Generalitat solo lo tenia que plantear, y la predisposición era aprobarlo así (en base a regiones sanitarias). Esto es lo que me ha llegado a mi”.

Así se ha pronunciado este sábado Colau en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, en la que ha dicho que las provincias pueden tener sentido en otros lugares del Estado pero no en Cataluña: “Tenemos las regiones sanitarias, que nos están funcionando bien”.

Sobre las salidas a la calle para pasear y correr a partir de este sábado, la alcaldesa ha considerado que la gente está siendo “extraordinariamente responsable”, y ha pedido prudencia.