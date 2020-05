Nueva diana contra la covid: Un antiparásito para reducir los contagios

A falta de una vacuna y un tratamiento efectivo, la humanidad sigue protegiéndose contra el virus del SARS-CoV-2 con armas del siglo XIX: distancia social, higiene de manos y mascarilla. La comunidad científica está volcada en la investigación de una vacuna o tratamiento que mitigue la transmisión de un virus que ha hecho de su alta capacidad para contagiar su mayor virtud. Dice el doctor Antoni Trilla, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic que el mejor virus no es el más letal, es el que tiene más capacidad para contagiar, porque un virus, aunque es un microbio extraño que sin una célula donde poder replicarse es como una mota de polvo inerte, nos deja de ser un ser vivo, y como todo ser vivo su objetivo es vivir.

En todo el mundo hay miles de equipos científicos librando una batalla contra la covid. El tándem que forman la Clínica Universidad de Navarra y el Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación “la Caixa”, arranca un nuevo ensayo para evaluar el uso de la ivermectina con la intención de disminuir la transmisión de la COVID-19. La ivermectina es un antiparásito que funciona contra otros virus como el dengue o la fiebre amarilla. Y con este estudio se quiere determinar su eficacia para reducir el transporte viral a los siete días.

En colaboración con Idifarma, los investigadores testarán si en las personas tratadas con ivermectina, el virus desaparece con mayor rapidez. El doctor Carlos Chaccour, especialista de la Clínica y de ISGlobal, explica que "la ivermectina tiene un efecto antiviral comprobado contra otros virus de ARN de cadena única, como el dengue o la fiebre amarilla, ante los cuales ha logrado inhibir su replicación in vitro”. “Además, tiene un papel inmunomodulador que es interesante evaluar, ya que se ha visto que uno de los grandes problemas del virus SARS CoV-2 es su respuesta inmune desordenada”, añade el investigador principal del estudio.

Ensayo con pacientes con enfermedad leve

En otros ensayos, se ha demostrado que la ivermectina puede inhibir la replicación del SARSCoV-2 in vitro a muy altas dosis, pero todavía no se ha estudiado in vivo. Para seguir avanzando, se hará un ensayo aleatorizado en 24 pacientes con enfermedad leve, con menos de 48 horas desde la presentación de síntomas y sin factores de riesgo, a quienes se va a administrar una dosis única en comprimidos.

Estos pacientes de reciente diagnóstico no precisarán ingreso. El seguimiento se realiza en sus hogares durante su periodo de aislamiento domiciliario. El doctor Chaccour cuenta que "daremos una sola dosis a los pacientes en el momento que vengan a la Clínica para realizar la prueba PCR y, posteriormente, les haremos un seguimiento durante un mes en sus casas, a las que acudiremos cinco veces para tomarles muestras nasales y controlar la sintomatología. Así veremos si la ivermectina consigue que negativicen más rápido”, detalla. La muestra de pacientes se seleccionará en la Clínica Universidad de Navarra en su sede de Pamplona, mientras que el análisis de la respuesta inmune se realizará de forma conjunta con ISGlobal

El proyecto tiene el nombre de SARS-CoV-2 Ivermectin Navarra ISGlobal Trial (SAINT) y ha sido financiado con fondos propios de la Clínica Universidad de Navarra e ISGlobal.