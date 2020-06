En los últimos días, e incluso semanas, parece cada vez más evidente que tanto los contagios como fallecidos por culpa del coronavirus están en claro retroceso. Pese a las confusiones diarias, los datos así lo demuestran, tanto en Cataluña como en el resto de España. Nada que ver con la primera fase del estado de alarma, en marzo.

Sin embargo, otro concepto está apareciendo cada vez más a menudo, tanto en los medios como, con toda probabilidad, en la mente de la mayoría de ciudadanos. Se trata de un posible rebrote de la pandemia, que no sería inmediato. Quizá esta percepción haya crecido en las últimas semanas, con unos cambios de fases que han permitido ver manifestaciones, paseos, actividades deportivas, bañistas y demás, en muchos casos sin mascarilla y sin respetar las distancias sociales.

El temido concepto de rebrote aparece incluso en una página oficial de la Generalitat. Concretamente, en la web del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), dependiente de la conselleria de Salud, se alude a esta probabilidad, que empezaría en octubre, pero con mucha menos intensidad que en estos meses.

De esta manera, Salud tiene un posible rebrote encima de la mesa. La principal hipótesis que maneja el SEM es que se podría producir a inicios de octubre, no en verano, y que la peor fase llegaría en diciembre. No obstante, no se descartan otras recaídas en la pandemia en los meses siguientes.

El informe del SEM prevé “una segunda oleada de contagios de la mitad de intensidad de la primera”. Los técnicos de la conselleria realizan una previsión ajustada cada 15 días sobre los contagios que pueden producirse entre este 1 de junio y el 31 de mayo del año próximo. Cuando el virus está bajo control, cada día se producen en Cataluña 300 contagios, que es la cifra que se mantendrá durante todo el verano, según aseguran. En el pico, a finales de año, se podrían alcanzar los 1.500 contagios al día, una cifra muy similar a la de este estado de alarma, aunque bajarían considerablemente en los primeros meses de 2021.