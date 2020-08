Torra pide no “relegar” la independencia y llama a asumir “riesgos”: “Si no confrontamos no avanzaremos”

El president Quim Torra sigue guardando en secreto la fecha de las elecciones en Cataluña mientras insiste en la importancia de la gestión del coronavirus -con la vista puesta en el inicio del curso escolar, que empezará “sí o sí”- y trata de activar de nuevo el “procés” y movilizar al electorado con la vista puesta en las urnas. Este mediodía, en la clausura de la Universitat Catalana d’Estiu en Prada de Conflent, Torra ha pedido explícitamente no “relegar” la independencia -”es más necesaria y urgente que nunca”, ha dicho- en detrimento del control de la pandemia y ha llamado de nuevo al desafío: “Si no arriesgamos no avanzaremos. Si no confrontamos, no avanzaremos”.

Unas declaraciones que siguen la línea marcada por el propio Carles Puigdemont el viernes en el mismo escenario, cuando dijo que la única “vía realista”es la gestión de una confrontación inteligente con el Estado”.

“No podemos, de ninguna manera, relegar esta idea de la lucha por la soberanía de los catalanes. Por eso debemos tomar otra vez la iniciativa”, ha aseverado el president Torra reclamando unidad dentro del independentismo -ha dicho que es imposible “sin una estrategia compartida”- e incluso ha hecho autocrítica por la fuerte división interna que se ha cronificado en los últimos meses. Eso sí, Torra se ha alineado en todo momento con Puigdemont y JxCat, quienes defienden una vía más cercana a la radicalidad y llaman explícitamente a la desobediencia ante la apuesta pragmática de Esquerra.

De hecho, el president ha lanzado varios dardos a los republicanos a cuenta de la polémica por la publicación de las resoluciones contra la Monarquía sin los puntos que colisionaban con el TC, una decisión ejecutada por el secretario general de la cámara y avalada por el presidentde del Parlament Roger Torrent (ERC) en la Mesa. “Nos toca desobedecer leyes injustas. Nos toca obedecer a nuestra propia soberanía”. “El Parlament es la sede de la soberanía nacional o no. Son cosas muy esenciales. Si nos creemos que la defensa de la libertad de expresión llega a las ultimas consecuencias nos lo creemos sí o no. Si creemos que la huida del Rey es un acto absolutamente inconcebible y debe tener consecuencias políticas inmediatas es de sí o no. No hay matices en estos temas”.

Pese a que su discuso ha sonado a despedida -ha hablado en varios momentos en pasado y ha hecho cierto balance actualizando mensajes que lanzó hace un año- el president no ha hecho ninguna referencia a la posible fecha de las elecciones ni tan siquiera a la posibilidad del adelanto electoral que prometió en enero.

Torra también ha dedicado parte de su conferencia a la gestión de la pandemia y ha alertado que “vendrá un momento especialmente complicado” en Cataluña con la vuelta al trabajo y a las escuelas en septiembre y ha pedido a los catalanes que hagan “un esfuerzo más, un esfuerzo permanente más” para aplanar la curva de contagios. En este sentido, ha anunciado para “las próximas horas” nuevas medidas contra el virus y ha asegurado que el Govern “se volcará” en su gestión.