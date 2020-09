Illa exige convocar elecciones en Cataluña de manera “urgente” y alerta contra el “bloqueo” de Torra

El PSC ha vuelto a urgir la convocatoria electoral en Cataluña. Los socialistas catalanes, que pueden recuperar el liderazgo del bloque constitucionalista -según indican todas las encuestas-, han aprovechado la tradicional Festa de la Rosa para arropar e impulsar a su candidato, Miquel Iceta. El acto, que siempre ha arrastrado una masiva presencia de militantes en Gavà (Barcelona), este año ha tenido que celebrarse “online” debido a la pandemia, pero ha tenido un marcado tono electoral. En este sentido, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido a Quim Torra elecciones “lo más rápido posible” y ha alertado contra el “bloqueo” que trama JxCat para alargar la legislatura con un Govern en funciones.

“En Cataluña llevamos una década perdida, no acabamos de salir de un bucle autorreferencial que no permite destinar las energías donde se deben de poner, que es en la protección de la salud y economía de los ciudadanos”, ha asegurado Illa en un mensaje grabado, en el que no ha hecho referencia a asuntos candentes del Gobierno, como el polémico desencuentro con la Comunidad de Madrid en la gestión del coronavirus. Illa, que ha destacado la respuesta del Gobierno y de Europa en las consecuencias económicas y sociales creadas por la pandemia, se ha centrado en Cataluña y ha animado a los socialistas a dar el “combate” para darle la vuelta a la autonomía y abrir una “nueva etapa".

En este sentido, Iceta se ha referido también a la necesidad de abrir una “nueva etapa” en la que ha apelado a tejer “amplias mayorías y amplios acuerdos”. “Necesitamos un Govern diferente, con prioridades diferentes, que no divida a los catalanes, que sume esfuerzos por la reconstrucción económica y sociales”, ha dicho Iceta, un mensaje inconcreto que puede alimentar las sospechas sobre qué tipo de alianzas podría urdir el PSC tras las próximas elecciones catalanas, que todo apunta a que se celebrarán a finales de enero o principios de octubre.

Si bien, también es cierto que los socialistas catalanes han destacado, precisamente, por una importante beligerancia y rechazo a un acuerdo postelectoral con Esquerra y el independentismo. Tanto es así que, internamente, también han asumido que el tripartito entre 2003 y 2010 desgastó al partido. También los republicanos han rechazado cualquier entendimiento con el PSC: de hecho, en ocasiones las relaciones del partido de Oriol Junqueras han sido mejores con el Gobierno que con los propios socialistas catalanes, con quienes de tanto en tanto mantienen trifulcas en el Parlament.

Se da por hecho que el PSC logrará recuperar el liderazgo del bloque constitucionalista en las próximas elecciones, aunque la incógnita será cuánto crecerá -ahora tiene 17 escaños y podría situarse en torno a los 25-: de hecho, ha habido encuestas que le han situado en la segunda posición, por detrás de Esquerra y por delante de JxCat.

En el acto de hoy, que se ha desarrollado mediante vídeos grabados, también han intervenido la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; y, la alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez.