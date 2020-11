Cataluña permitirá reuniones de 10 personas, pero está pendiente de si los menores de 14 años cuentan

Como los niños en el colegio que no destacan por por sus buenas ni por sus malas notas, la pandemia en Cataluña evoluciona “satisfactoriamente”, en palabras del departamento de Salut. El riesgo de rebrote, que valora el índice de crecimiento potencial de la epidemia, ha bajado por primera vez en dos meses de los 200 puntos y se ha situado hoy en 196. En las últimas horas, se han notificado 561 contagios y la velocidad de transmisión, aunque ha subido una centésima, hasta 0,78, sigue situándose por debajo de 0,8. Si se logra mantener esta Rt, Cataluña conseguiría plantarse a las puertas de la Navidad en una media de 500-600 nuevos positivos por día. El número de personas hospitalizadas sigue siendo alto: hay 1.752 pacientes con Covid-19 ingresados en los hospitales catalanes, son 60 más respecto al día anterior, aunque la unidades de cuidados intensivos sigue dando de alta a enfermos. En las últimas horas se ha dado de alta a tres enfermos que habían pasado por la UCI y en estos momentos, hay 458 enfermos graves ingresados.

Tal y como ha concretado Jacobo Mendioroz, director de la Unidad de Seguimiento de la Covid-19 en Cataluña, estos datos son la fotografía de los últimos 14 días, cuando aún no se habían levantado las restricciones. Para empezar a evaluar si la reapertura de la restauración y otros servicios hará crecer los contagios, hay que esperar a este fin de semana y principios de la semana que viene, ha puntualizado el doctor Mendioroz, porque el impacto de las decisiones se ve entre diez y catorce días después de implementarlas. En cualquier caso, tanto Mendioroz como la consellera de Salut, Alba Vergés, incidieron en que la epidemia no ha desaparecido. Las imágenes que ha dejado el fin de semana, de ejes comerciales llenos de gente, no han pasado desapercibidas para el docto Mendioroz. Tampoco para el doctor Josep Maria Argimón, que en una entrevista en Ràdio 4, ha pedido cautela. El mensaje es el de siempre. “Es importante reducir al máximo las interacciones sociales y que las actividades que hagamos sean con nuestro grupos de convivencia”, ha dicho. “Entiendo que la gente necesita salir, pero me preocupa el puente del 6 y el 8, y la Navidad. Según cómo nos comportemos, enero e incluso diciembre pueden ser muy complicados”, ha dicho.

Las fiestas de Navidad

Una de las grandes incógnitas en Cataluña es saber qué se podrá hacer en Navidad. Si la velocidad de transmisión no pasa de 0,9 y las hospitalizaciones van a la baja, el 21 de diciembre se pasará a la fase 3. Y en la fase 3, se permiten las reuniones de hasta diez personas de un máximo de dos grupos de convivencia. Pero el doctor Argimón esta mañana ha matizado que el documento sobre las restricciones durante la fiestas de Navidad se está acabado de perfilar y sobre la mesa está la posibilidad de que los niños menores de 14 años sean “palomita”, como en los juegos infantiles, es decir, que no cuenten. Eso sí, el plan en el que trabajan contempla dos o tres grupos burbuja como mucho, no más de esta cifra. Antes del jueves, Salut desvelará la incógnita para que las familias puedan organizarse cuando quedan dos semanas para las fiestas de Navidad.

Tercer trimestre sin mascarillas en el aula

La semana pasada el estudio del proyecto COPEDI-CAT, que indaga en cómo se comporta el virus entre la población infantil, concluía que aunque los niños se contagian de una manera similar a la de los adultos, su capacidad de transmisión es muy baja. Sólo han ocasionado uno de cada diez brotes en el domicilio familiar del millar de casos analizado. Pero el doctor Argimón dice que todavía es pronto para retirar las mascarillas en las aulas porque el virus sigue en la comunidad y es necesaria cierta protección. La buena noticia es que espera poder retirarlas en el tercer trimestre. Para entonces confía en haber podido vacunar a 450.000 catalanes y que la incidencia del virus haya caído.

El puente de la Purísima váyase donde quiere, pero el fin de semana no salga de su municipio

A tres días de la operación Puente de la Purísima, Mendioroz ha invitado a actuar para proteger lo que más nos importe. Para unos pueden ser las residencias, para otros el personal sanitario o los puestos de trabajo. La pandemia ha demostrado que implicar al conjunto de la sociedad en las estrategias para rebajar la incidencia del virus es una buena herramienta para superar la crisis, prepararse para otras epidemias y ser más solidarios a nivel global.

Sobre anticipar la salida para aprovechar el puente de la Constitución, el conseller de Interior, Miquel Sàmper, no pone trabas. Sólo ha recordado que aquellos que se muevan el jueves, no podrán salir del municipio en el que hayan decidido pasar el fin de semana.