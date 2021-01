Objetivo prórroga: evitar revivir la pesadilla de marzo

Cataluña no ha esperado a analizar si los indicadores epidemiológicos de hoy confirman un cambio de tendencia en la evolución de la pandemia. La consellera de Salud, Alba Vergés, y el conseller de Interior, Miquel Sàmper, han anunciado que se prorrogan las restricciones siete días más. Mantendrá el confinamiento municipal y el cierre de los comercios los fines de semana, en temporada de rebajas, hasta el domingo 24 de enero, día en que están convocadas las elecciones del Barça. Esta decisión pone en peligro la cita. Representantes del club azulgrana y del Govern se reunirán mañana para acabar de decidir si los socios podrán votar al nuevo presidente del FC Barcelona. El Govern también decidirá este viernes si mantiene las elecciones catalanas el 14 de febrero.

Sin restricciones, el 14-F hubiera habido 9.000 contagios diarios y se alcanzaría 1.200 enfermos graves en la UCI

Con esta prórroga de las medidas, el departamento de Salud ha calculado dos escenarios epidemiológicos que pueden darse durante la campaña electoral, entre el 29 de enero y el 12 de febrero, y el día de las elecciones. Uno es más optimista que otro, pero ambos prevén una presión en la UCI superior a la del pico de la segunda ola. Esto es porque la tercera ola ha llegado antes de haber dado de alta a todos los enfermos que ingresaron en otoño.

En el escenario más optimista, calculado por el grupo de investigación computacional BIOCOMSC en colaboración con la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) y el SISAP (ICS), se parte de una velocidad de transmisión estable de 1,1-1,2, sin contar con el impacto de la movilidad en Fin de Año y Reyes. Cuentan que la prórroga de las restricciones reducirá la Rt a 0,9 y que con la reapertura, la semana del 25 de enero, la velocidad de transmisión se reajustará entorno a una Rt de 1. Con estos indicadores, el pico de los contagios llegaría el 19 de enero con 4.500 casos. Y el pico de ocupación de las ucis llegaría el 3 de febrero con 670 pacientes graves ingresados. El día de las elecciones, habría 630 pacientes graves y 3.000 contagios.

El segundo escenario cuenta con que habrá un repunte de la transmisión por el efecto de Fin de Año y Reyes. Y calcula que en el pico de la tercera ola habrá 6.000 casos nuevos al día y 770 pacientes en la UCI. Para el 14-F prevé 750 pacientes en la UCI y 4.000 contagios.

Sin restricciones, el panorama sería un «dejà vu» de marzo: 9.000 casos nuevos al día y 1.200 pacientes ingresados en la UCI.

Con más de 3.000 contagios diarios, se pierde la capacidad de realizar un trazado detallados de las cadenas de contagio

Con los datos de hoy, Salud sopesa que «estamos más cerca del primer escenario que del segundo y que, finalmente, lo que acabaremos viendo será una fotografía intermedia». Esto implicará que los hospitales desprogramarán intervenciones de otras patologías, que los profesionales sanitarios de todos los niveles asistenciales debarán decicarse de manera intensiva a atender patología covid y a vacunar, y que los rastreadores no van a poder un trazado óptimo de los contagios.

El secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, y la consellera de Salud Vergés, admiten que la situación epidemiológica no es la idónea para celebrar las elecciones, pero dejan la decisión a los políticos. Con la prórroga quieren contener el crecimiento. Ahora, se registran 23.000 casos a la semana, pero si no se actúa, en 15 días, se superará el pico de la segunda ola de 30.000 contagios por semana. Argimon no descarta tampoco que pese a estas restricciones, la pandemia se acelere, como se ha visto en Portugal, Reino, Unido, Alemania y Valencia. Entonces, habría que decidir más restricciones.