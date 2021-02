¿Por qué Illa no se hizo un test antes del debate?

Desde su irrupción como candidato del PSC, Salvador Illa ha conseguido desarrollar una campaña sin errores y se ha consolidado como claro aspirante a la victoria –la mayoría de encuestas le sitúan en primera posición–. Sin embargo, en una campaña electoral no hay margen para el más mínimo malentendido porque puede generar un incendio y los adversarios siempre están al acecho para aprovecharlo. En este sentido, Illa, que acudió ayer por la noche a TV3 para participar en el segundo debate televisivo entre candidatos, rechazó realizarse una prueba de coronavirus, circunstancia que ha desatado polémica y otras candidaturas (PP, JxCat o Cs) han buscado explotarlo.

El PSC ha tratado de zanjar la controversia de inmediato y ha argumentado que Illa no se hizo ni PCR ni tests de antígenos para cumplir con los protocolos sanitarios estipulados por la Generalitat, que marcan que solo se pueden hacer estas pruebas si una persona es contacto estrecho de un positivo o tiene síntomas. Los socialistas catalanes defienden que «ninguno de estos dos supuestos se dieron en las 72 horas previas» y recuerdan que en el resto de debates que ha participado no se ha requerido ninguna prueba. De hecho, señalan que el propio Illa había acudido por la mañana a TV3 –a los mismos estudios– a una entrevista y tampoco se le exigió el test.

Además, subrayan que Illa ha sido ministro de Sanidad hasta hace poco, desde donde explicaba que las pruebas de coronavirus solo pueden hacerse a los grupos de población que así lo requieran y le han dado la vuelta a las acusaciones al defender que «la asistencia a un debate político en ningún caso puede suponer el incumplimiento de los protocolos».

El PP ha salido al paso de esta polémica y ha tendido la sospecha. El secretario general, Teodoro García Egea, ha disparado el primero: «Señor Illa, ayer en el debate de TV3 no quiso hacerse un test de COVID-19. ¿Se debe a que usted se ha vacunado irregularmente y quiere ocultarlo?». Ana Pastor se ha preguntado: «¿Cuál será el verdadero motivo por el que Illa no se hizo la prueba de detección Covid? ¿Tiene algo que ocultar?». Y, el candidato del PP a la Generalitat de Cataluña, Alejandro Fernández, ha tildado de «irresponsable» que no se la hubiera querido hacer: «Si eres positivo te vuelves a casa y se acabó la campaña, pero los políticos tenemos una exigencia especial».

Laura Borràs (JxCat) ha criticado la «falta de ejemplaridad» de Illa por no hacerse el test, que, según ha explicado, fue una exigencia del Comité de Salud de la televisión pública catalana.

Inés Arrimadas (Ciudadanos) ha ahondado en la polémica también y ha criticado que el candidato socialista se negara «porque en el plató de TV3 había mucha gente, no solo los candidatos». «No entiendo y me sorprende muchísimo», ha asegurado.