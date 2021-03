Gerard Quintana: “La poesía es la máxima expresión de la realidad”

Gerard Quintana, músico y escritor gerundense, es uno de los artistas más populares en Cataluña. Sobre todo, por su labor al frente del grupo de Rock Sopa de Cabra, y también como cantante en solitario. Pero ahora publica su segunda novela, “L’Home Que Va Viure Dues vegades” (Columna), que acaba de ganar el importante Premi Ramon Llull, en la edición de 2021.

- Hemos empezado la vorágine de la promoción, de las entrevistas, los desplazamientos, pero bien. No hay tantos desplazamientos como otras veces, hay mucha videollamada.

-¿Como y cuando has escrito el libro? ¿Fue durante la pandemia?

- No tengo agenda, voy repasando lo que tengo que hacer. El trabajo mental antes de escribir, se traduce en esquemas. Han sido 9 meses, en 2020, el mismo que en la novela anterior. Es el ciclo natural, no es buscado. Son 9 meses intensos, muy bien aprovechado. Dedico las 24 horas del día a escibir sino lucho con mi realidad, para tener el máximo de tiempo posible.

-¿Espera otra gran reacción por parte del público?

-Creo que hecho un mejor trabajo, estoy más satisfecho, aunque no es sinónimo de más vetas. Soy optimista, puede interesar a mucha gente y de muchas maneras diferentes. Es un libro que golpea, no es inofensivo. Puede tocar al lector. Tiene máslibertad anterior, pero la estructura y la apuesta es diferente. Mucho trabajo en documentación, muy exhaustivo. Puede parecer más ficción que la primera, pero no es así. Me he sentido más libre. Tiene suficientes capas, para leerlo a diferentes ritmos y miradas. Lo que me está llegando en las respuestas de los primeros lectores es que me lo paso bien, porque la visión de cada uno me dice mucho de cada persona. El libro está construido tiene la ayuda de diversos arquetipos, y temas tan esenciales como el amor y la muerte. Cada uno se hace un autorretrato diferente.

-Es curioso que hayas hablado de la muerte, porque la novela parece un canto a la vida, a la poesía.

-Sí, sí. Es un canto a la vida, entendiendo que la muerte forma parte de la vida. Hay 2 temas que van apareciendo, la realidad, lo que significa, salen en el tercer capítulo. Uno de los personajes se pregunta, citando a Unamuno, ¿quien s más real, El Quijote o Cervantes?. Y es más real El Quijote, que forma parte de nuestro imaginario y léxico. Sabemos muy poco de Cervantes. La reivindicación de la poesía va por aqui, es la realidad en su expresión máxima para el personaje, y lo comparto bastante. Es el destilar, y dejar solo lo que es necesario para explicar emociones, cosas tan complejas como la propia existencia. Eso sería por la realidad. Por otra parte, la dualidad que acompaña siempre nuestra existencia, la vida y la muerte, los buenos y los malos, la realidad y el sueño, la ficción. Nosotros y ellos. Ahora mismo hemos parado el mundo por una dpandemia que matado dos millones de eprsonas en un año. Hace 80 años eran dos millones de personas las que morían de hambre. La dualidad aparece constantemente en nuestra forma de mirar el mjndo. Es simbólico, el enfrentamiento entre dos hermanos. La barrera que intento romper entre la vida y la muerte. Morimos como vivimos. Es como cuando vamos a la cama cada día. Con estos conceptos juego, y los utilizo sin que hablar de la muerte sea dejar de entender al libro y el personaje como una actitud vital.

-¿Cuál sería tu descripción del protagonista, Salvador Martí?

-Lo definiría como lo que hubiera podido ser y no fui, por un giro del destino. Empieza hace 30 años. Yo no sabía quee scribiría este libro. Un proyecto que no era mi proyecto vital que era la música. Me llegó un éxito desproporcionado, con el disco “Ben Endins”, festivales, 70.000 personas en el Estadi Olímpic...Pero miro diez años atrás y veo a un chaval desorientado, tartamudo, que en realidad era yo. Hay una semilla ahí. también hace 10 años, mi familia, parecido al inicio del libro. Salvador vive lo que estuve a punto de vivir, tiene mucho de mí, Los personajes de la primera eran diferentes, ahora me he disfrazado de minero, hasta llegar a las profundidades del olvido.

-Entonces, ¿cuál sería tu definición de belleza?

-En la primera parte el protagonista cita a Kerouac. Se abraza a la poesía y a la belleza, porque el éxito es un espejismo. La belleza es para que el mundo sea más suportable. Podem buscar esa belelza, se encuentra en cualquier aspecto de la vida, incluso trágico. ¿Que´sería la belleza para un inmortal? La harmonía, ¿el dolor puede ser bello?. A veces a través del dolor del autor vemos belleza. La belleza puede ser perturbadora.

-¿Contra qué sigue luchando Gerard Quintana?

-Seguramente cada vez el concepto de lucha...no lo abandono, pero lo más importante es el contrapeso, más que luchar. Un amigo escritor me decía “la revolución de hoy es la semilla de la dictadura de mañana”. Lo entiendo. En el libro sale expresado, nuetra tarea es el contrapeso. No perder la humanidad y contrapesar. La lucha implica victoria, y la victoria implica la derrota. La realidad es la invención comuna. Los extremos se retroalimentan. Cuando un extremo pesa mucho, se tiene que hacer contrapeso. Es apasionante vivir en revolución.