Razkin: “Mi único lema es hacer música”

Razkin es el proyecto en solitario de Pedro Fernández Razkin, el cantante de los navarros La Fuga. “Polizón” fue su sorprendente carta de presentación el año pasado, y pese a la pandemia la expansión de su música y popularidad es fuerte. La música ahora es diferente, con toda seguridad más profunda.

Miembro de La Fuga desde 2009, han publicado tres discos y dos directos, teniendo ya una trayectoria bastante consolidada a nivel estatal y en el continente americano. con centenares de conciertos en España y en América Latina. Por si fuera poco, es el autor del libro “Pedradas”.

- Hola Pedro, o Razkin, como prefieras...¿qué tal llevas la pandemia?

- Después de fases de miedo, apatía y desesperación, ahora toca llevarlo con esperanza.

-¿Aprovechas para tocar, componer o escuchar más música? ¿Algún descubrimiento?

- Sí, la cultura me nos ha salvado a muchos la vida. He escuchado mucho grupos nacionales que me han sorprendido. Ahora mismo estoy escuchando mucho Playa Cuberris.

- Cuéntanos que es Razkin.

- Razkin el apellido de mi madre, y un proyecto personal como es éste, era perfecto para homenajearle a ella y a todas las madres de mi época que desde el segundo apellido se han visto relegadas a estar trabajando en la sombra, en muchos casos, siendo quién lleva el peso completo de una familia.

-¿Estás satisfecho de “Razkin”?. Suena diferente a La Fuga, “Polizón” debió sorprender a la gente.

- Sí, fue una gran carta de presentación que llegó muy bien al público. El plan era salirme un poco de lo que había hecho siempre.

-¿Que planes tienes de cara al segundo disco?. Seguirá la misma línea? ¿Te alejas más de La Fuga?

- Seguirá la línea de componer con libertar de etiquetas. El plan es únicamente hacer música.

-¿Y en directo?

- Tenemos un directo sorprendente, trabajado para emocionar, y lo estamos consiguiendo.

-Da la sensación que tras tres discos y las giras necesitabas descansar un poco del grupo.

-Todo el mundo necesita un respiro después de mucho tiempo haciendo lo mismo. Es sano.

-Cuéntanos tus primeras tomas de contacto con la música. Lo primero que te gustó.

- Siendo el único chico entre 6 hermanas he tenido la suerte de estar bien nutrido de estilos diferentes. Somos una familia muy musical, así que todo me ha entrado siempre bien. Desde Mecano hasta Metallica.

-Dices que provienes del Rock, pero te abres a experimentar con otros estilos.

- Sí, como te decía el único lema es hacer música.

-Ya sé que es difícil, pero...puedes escoger tus 5 discos favoritos y el concierto de tu vida?

- “Appetite For Destruction”, de Guns N’Roses.

- “Innuendo”, de Queen.

- “New Jersey”, de Bon Jovi.

- “Pasión por el ruido”, de Barricada.

- “Acústico”, de Elefantes.

Esto hoy, mañana variaría seguro.

-¿“Pedradas” tendrá continuación?

- Espero que sí, tengo mucho que contar.

-Muchas gracias Pedro.

- A ustedes.