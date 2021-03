¿26-M? Cinco claves de la cuenta atrás para unas nuevas elecciones

¿Qué margen tienen los partidos para investir a un president?

La cuenta atrás hacia unas nuevas elecciones se ha activado tras los dos intentos de investidura fallidos de Aragonès. Los partidos tienen hasta el 26 de mayo para elegir a un president.

¿Cuándo serían las nuevas elecciones?

Quedarían convocadas automáticamente y, previsiblemente, se celebrarían el 18 de julio, fecha con carga simbólica porque coincidiría con el 85 aniversario del Golpe de Estado e inicio de la Guerra Civil.

¿Cuántos votos tiene asegurados ahora ERC?

Tiene 42 (33 de ERC y 9 de la CUP), pero necesita 68 para lograr la mayoría absoluta.

¿Algún partido tiene interés por ir a elecciones?

JxCat ha resaltado una y otra vez de forma pública que no quiere ir a elecciones y ha mostrado su compromiso por investir a Aragonès, pero cuando haya un «buen acuerdo de legislatura». Si bien, también cabe decir que hay sectores de los posconvergentes que sí defienden regresar a las urnas con la idea de que puedan arrebañar los votos que se escaparon por la ruptura con el PDeCat y puedan vencer a ERC. Los republicanos no tienen ninguna voluntad en volver a celebrar comicios ya que no vencían desde la II República.

¿Hay alternativas más allá del independentismo?

El Parlament está compuesto por 135 diputados y el independentismo suma 74 (ERC, JxCat y CUP): es decir, tiene mayoría absoluta, lo que impide que se pueda fraguar una alternativa libre de separatismo. No obstante, sí se podría configurar una mayoría «híbrida» de izquierdas, que una a PSC, ERC y Podemos. Esta fórmula anda muy alejada por el veto cruzado entre socialistas y Esquerra.