José Carlos Molina (Ñu): “Los gobernantes siempre han tratado a los músicos de Rock como delincuentes”

Cultura

Aparte de haber tenido siempre un sonido único, José Carlos Molina y Ñu por extensión, son una parte esencial de la mejor música nacional, del Rock de este país. Una extensa con momentos tan álgidos como el álbum “Fuego” (83), entre otros. Destaca también la banda por sus incontables cambios de formación, pero entre todos han construido una formidable carrera. Hablamos con su indiscutible alma mater, y con una carrera en solitario también, y que sigue adelante.

- Hola José Carlos...recuerdo una entrevista contigo de hace años, en la que decías q te gustaba vivir en Sacedón, porque ahí no eres “El Molina”, sino José Carlos. ¿Sigues pensando lo mismo?.

- No, naturalmente que ya no pienso lo mismo me he alejado demasiado de el sitio de donde nunca debí salir tanto tiempo a pesar de que sea mi santuario preferido

- ¿Qué tal te está sentando la pandemia? ¿Algún problema?

-Me ha sentado como a todos, la única diferencia es que yo estoy acostumbrado por mi condición de músico a las adversidades económicas y aun así he logrado pasar unos buenos y grandes momentos divertidos e inolvidables.

-¿Cómo es tu día a día ahora? ¿Compones música?

- Mi día a día es levantarme tocar el piano la flauta y la guitarra varias horas y luego dar una vuelta en bicicleta, ver la novela y tocar otro rato y salir a tomar una cerveza solo ó con amigos, y mientras hago todo eso escribo y compongo música casi a diario.

- ¿Qué planes musicales tienes?

- Tocar en directo lo máximo posible y grabar más música para hacer felices a las personas que me siguen ,..bueno a todos los que quieran escucharla. Y en principio sacar mi último disco en solitario que ya está en la fábrica y presentarlo en directo junto con unas cuantas canciones de Ñu y seguir haciendo conciertos que tenía pendientes

- ¿Y no musicales?

- Comprarme otros patines y aprender un curso de restauración de botas.

- ¿Cómo está el nombre de la banda? ¿es José Carlos Molina-Ñu?

- Son los tres como siempre debió ser, la etiqueta de la botella la pone luego el distribuidor que la vende.

- ¿Qué formación de música tienes ahora en la banda? ¿Está Peter Mayr?

- Tengo a cuatro músicos de los últimos años de la banda en mi banda, luego te lo escribo en un anexo pero ya que lo preguntas, Peter Mayr siempre estará con nosotros aunque viva lejos, es mi amigo.

- ¿Te sientes en los últimos años más cercanos al Rock clásico que al Heavy Metal?

- Me gusta la música que me gusta y el rock clásico y el heavy metal es una de ellas aparte del blues, la celta, clásica, barroca, flamenco, hindú, country etc….

- ¿Qué música escuchas más ahora?

- Mucho blues. y los grupos que ponen en el pub mis amigos pero en el coche llevo a Rod Stewart , Billy Joel y Bob Seger...ah, también a Creedence.

- ¿Algún descubrimiento musical en los últimos tiempos?

- Sí, cada día descubro gente buena en las redes y luego busco su obra para disfrutarlos mejor pero no estaría bien nombrar a unos y a otros no por olvido ahora mismo y no me va el peloteo ese tampoco.

- ¿Aún consideras que son tiempos de insensibilidad y paletismo intelectual?

- Siempre lo fueron y lo seguirán siendo gracias a los inútiles que desgraciadamente gobiernan la educación y las instituciones de este país , que nos han tratado a los músicos de rock como a delincuentes , fíjate que triste que para poder tocar música de rock en los teatros haya tenido que haber una pandemia cuando en otros países se hace desde hace más de medio siglo.

- ¿La tecnología a la hora de escuchar música, versus el formato físico...qué opinas?

- Cualquier soporte es válido mientras sea válida la intención de escucharla y la gente pague por ello como se paga en el supermercado por las latas de comida o de cerveza.

- Al margen del material más clásico, tengo debilidad por álbumes como “Requiem”, “Títeres” y “Viejos Himnos Para Nuevos Guerreros”. ¿Cómo los ves ahora?

- Son unos discos estupendos, artesanales totalmente de los que me siento muy orgulloso , el último en concreto es el último de Ñu de canciones nuevas editadas.

- ¿Tendrán continuidad?

- Por supuesto tengo otro preparado pero dependerá de lo generosa y fiel que sea la gente conmigo ,es broma , la verdad es que toda mi obra es de lo único que me puedo sentir satisfecho en estos momentos a pesar de todo lo pasado y vivido.

- “No Hay Ningún Loco” es uno de mis directos favoritos del Rock nacional. ¿Cuáles son los tuyos?

-Son muchos pero no se merecen que los nombre, ja ja ja, es broma de nuevo, si claro todos mis contemporáneos de la época que aun continúan y a todos los que esperan relevarnos prometo tenerlos respeto, pero no tengo ningún favorito sería frívolo no valorar el trabajo de mucha gente

-Muchas gracias José Carlos, un placer.