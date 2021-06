El constitucionalismo se manifiesta en Barcelona contra los indultos del “procés”

Una veintena de entidades constitucionalistas han presentado la tarde de este martes frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona la Mesa Cívica Constitucionalista de Cataluña y han leído un manifiesto en el que se oponen a los indultos para los presos independentistas.

La Mesa Cívica se ha reunido esta mañana con la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, a la que han hecho entrega del manifiesto, que también quieren trasladar a los grupos parlamentarios y al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

El texto considera que “la concesión del indulto colectivo que promueve el Gobierno de la Nación no es útil para la sociedad, es una decisión con graves consecuencias para la justicia y la democracia” y “ensancha la herida” que la Mesa quiere cerrar.

“Sin lealtad no hay solución, sin rectificación no son procedentes gestos de acercamiento. Desde la parte de la sociedad catalana que representamos queremos dejar muy claro que la reconstrucción de la convivencia no pasa por poner en marcha un mecanismo destinado para perpetuar nuestro sometimiento al falso dogma de que a Cataluña sólo la representa el nacionalismo secesionista”, añade.

En la presentación del manifiesto, el presidente de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, ha afirmado que ha nacido “un nuevo romance entre las élites de Barcelona y Madrid”. “En este amor ciego que ha nacido hay unos que van a volver a ser invisibilizados, que son los constitucionalistas”, ha aventurado Sánchez Costa.

El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha pedido “lealtad” al gobierno catalán “con los catalanes, con todos los españoles y el orden constitucional”.

Además de SCC e Impulso Ciudadano, también integran la Mesa Cívica Aixeca’t, Cataluña Somos Todos, la Asociación por la Tolerancia, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), LaSilenciosaCat, el Centro Libre de Arte y Cultura (CLAC), S’ha Acabat, la Plataforma de policias Locales represaliados por el odio nacionalista (PPL-RON), Catalunya por España (ACPE), Catalunya Peuple d’Espagne (CPDE), Asociación Brigada de Limpieza els Segadors del Maresme, el Foro de profesores y Politeia.

También están la mesa Empresaris de Catalunya, Profesores por el Bilingüismo, Alternativa Ciudadana Progresista, Asociación Acció Civil Catalunya Sempre Espanyola, AMES y Estudiants pel Canvi.