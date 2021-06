Arranca un ensayo pionero para conocer la eficacia de la inmunoterapia en 29 tipos de tumores

En la investigación oncológica es habitual estudiar cada tipo de cáncer de forma individual, pero en aquellos que son poco frecuentes, el reclutamiento se complica y ello provoca que sea más difícil poner en marcha ensayos específicos sobre estos tipos de cáncer menos convencionales. Sin embargo, el grupo cooperativo de investigación académica SOLTI, acaba de poner en marcha ACROPOLI, un estudio de alcance nacional y pionero puesto que éste mide la utilidad clínica de un solo fármaco en diferentes tumores con un biomarcador compartido, que en este caso es el PD1.

En palabras del doctor Aleix Prat, presidente de SOLTI, investigador principal de ACROPOLI y jefe del Servicio de Oncología Médica del Clínic y del grupo Genómica traslacional y terapias dirigidas en tumores sólidos del IDIBAPS, “hay muchos pacientes, yo diría que la mayoría, que no se benefician de la inmunoterapia, pero no teníamos ningún marcador que nos indicase aquéllos que se beneficiarán y los que no”. “Ahora, gracias a esta investigación, vamos a testar este biomarcador PD1 para comprobar si nos permite identificar mejor a aquel paciente que se va a beneficiar y además, el estudio va a permitir la participación de pacientes con tumores menos frecuentes para los que no hay tanta investigación clínica ni tantos tratamientos aprobados”, explica el doctor Prat, quien al respecto indica que ACROPOLI “se abre a pacientes en los que la inmunoterapia no se ha testado, ya que no tiene en cuenta la localización ni el tipo de tumor, sino la respuesta inmune”

Así pues, en el marco de esta investigación, en la que participarán 141 pacientes y 10 hospitales españoles, entre los que se encuentran Vall d’Hebron y el Hospital Clínic, se analizarán múltiples tipos de cáncer, hasta 29 diferentes, que comparten la sobreexpresión de ese mismo biomarcador molecular para comprobar si la inmunoterapia funciona con independencia de dónde se encuentre el tumor ubicado. El objetivo, pues, es “comprobar si utilizando un biomarcador específico, un subgrupo de pacientes con tumores menos frecuentes pueden beneficiarse de la inmunoterapia como lo hacen otros con un tipo de cáncer más habitual”, explica el doctor Prat.

Al respecto, el doctor Josep Tabernero, director de VHIO, co-investigador principal de ACROPOLI y jefe del Servicio de Oncología Médica de Vall d’Hebron, señala que “hasta ahora utilizábamos la expresión de la proteína PD-L1 detectada por inmunohistoquímica para determinar la población de pacientes que se benefician del tratamiento”, pero ello solo funciona para algún tipo de cáncer concreto, y con este estudio el objetivo es “demostrar que el marcador basado en el gen PD-1, utilizando la detección previa del ARN mensajero, es más sensible”.

Por lo tanto, esta investigación podría permitir identificar a los pacientes en los que la inmunoterapia puede tener un gran impacto, sin importar la localización del tumor, y todo ello gracias a la oncología de precisión, es decir, recurriendo a biomarcadores que determinen a priori quiénes pueden beneficiarse de este tratamiento con un fármaco de la familia de los inhibidores de PD1, el spartalizumab.

Así pues, en el contexto de este estudio, que durará dos años, se han testado a 700 pacientes para elegir a los 141 en los que la expresión de PD1 de su tumor sea alta, ya que se presupone que es en éstos en los que la inmunoterapia funcionará con independencia del tipo de cáncer del que se trate, puesto que el resultado de la terapia no depende del tipo de tumor a tratar, sino de la respuesta del sistema inmune del paciente. A lo candidatos seleccionados parar formar parte del estudio se les suministrará una sola dosis de spartalizumab cada cuatro semanas.