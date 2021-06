Bon Jovi ofrece un concierto sorpresa en el Mobile World Congress

El cantante estadounidense Jon Bon Jovi ha ofrecido este martes un concierto en acústico para varios cientos de personas en el espacio que la empresa de telecomunicaciones TelcoDR tiene en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona. El artista, de 59 años, ha salido al escenario acompañado de cuatro músicos (violinista, guitarrista, percusionista y teclista) y ha cantado una decena de canciones, como las archiconocidas It’s my life y Living on a prayer, que el público ha coreado y aplaudido efusivamente. También ha tocado otros clásicos de su repertorio como Some day I’ll be saturday night, You give love a bad name y se atrevió con una versión de Here comes the sun.

Los asistentes al concierto, todos ellos con mascarilla FFP2, han podido ver el músico de Nueva Jersey después de obtener un código que les facilitaba la empresa si pasaban una serie de pruebas, como responder a unas preguntas de Trivial, probar una experiencia inmersiva en el pabellón o recibir información comercial de TelcoDR.

Esta empresa emergente, fundada en 2020, dispone este año de uno de los espacios expositores más grandes del MWC y este martes organizó un concierto de Rosario Flores, al que, como en este caso, sólo pudieron acceder unos pocos cientos de personas con invitación.