El metro de Barcelona se disculpa por hablar en castellano

Nueva polémica acerca de la lengua utilizada en los servicios públicos en Cataluña. Esta vez ha sido el metro de la ciudad de Barcelona el que ha provocado las críticas en las redes sociales tras una respuesta a un usuario que se quejaba del uso del castellano en el suburbano. En el tweet de protesta se quejaba de la utilización de esta lengua en vez del catalán en el aviso de incidencias dentro del transporte donde según el usuario solo se anuncian en castellano.

Aunque los avisos suelen lanzarse en varios idiomas debido a la gran variedad de nacionalidades que usan el metro, el usuario se quejaba de que solamente se usase el castellano, la lengua más hablada en España. Para este los avisos se debían dar en catalán llegando a acusar a los trabajadores del metro de no saber hablar la lengua e informar solo en castellano.

La respuesta de la cuenta oficial de los transportes metropolitanos de Barcelona, de los cuales forma parte el metro de la capital catalana no dejó a nadie indiferente en la red social. Según el tweet, la respuesta dada en el transporte no es la “adecuada y no responde a los protocolos de TMB”. Además, el mensaje recuerda que la lengua vehicular en los transportes es el catalán dando a entender que se ha producido un fallo y disculparse por ello.

Que #TMB pida disculpas por hablar en castellano en el metro y hasta diga que la lengua vehicular es el catalana, demuestra una actitud lamentable y sectaria!



Los avisos e incidencias deben realizarse en catalán, castellano e inglés… verdad Sra. @rosaalarcon ? pic.twitter.com/HkLoRUnicq — Óscar Ramírez Lara (@oramirezlara) July 1, 2021

Las reacciones en el mundo de la política municipal catalana no se han hecho esperar y el concejal del Partido Popular en la ciudad condal, Oscar Ramírez, ha querido denunciar los hechos. Para Ramírez, este tipo de disculpas demuestran una deriva “sectaria” junto a una actitud “lamentable” por parte de los responsables del transporte público en Barcelona por hablar en castellano.

Otros usuarios también han querido mostrar su desacuerdo con la respuesta ofrecida por la cuenta oficial ante el ataque al uso de castellano. La responsable de la gestión del transporte en Barcelona, Rosa Alarcon, interpelada directamente por Ramírez en las redes sociales no ha querido dar explicaciones al respecto ante esta polémica.