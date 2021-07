Cataluña teme que las UCI colapsen en 10 días ante el aumento de críticos

Las ucis de los hospitales catalanes siguen llenándose de pacientes covid y este domingo tienen ya 297 enfermos críticos, 25 más que ayer, una situación que preocupa a los responsables de Salud, que temen que este servicio podría colapsarse en 10 días, coincidiendo con el pico de la quinta ola.

Los datos epidemiológicos preocupan al Departamento de Salud, que hoy ha informado de que en las últimas 24 horas se han contabilizado once muertos, 4.648 nuevos contagios y 118 hospitalizados más, que elevan el total de pacientes hasta los 1.545.

A la vista de estos datos, la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, ha reconocido en declaraciones a RACC1 que se ha reaccionado tarde a la quinta ola de la covid y ha augurado que a finales de julio los pacientes críticos pueden ser 400 o 500, lo que colapsaría las ucis.

Ha asegurado que, en esta época en que parte del personal sanitario hace vacaciones, “400 pacientes (covid en UCI) tienen la misma implicación que 600 en otro momento”, por lo que el sistema sanitario está muy tensionado.

Como ya reconoció la pasada semana el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, este domingo ha sido Craywinckel quien ha admitido que, “desde el punto de vista del CatSalut, del impacto en los usuarios y en el sistema sanitario”, se ha reaccionado tarde a la quinta ola.

“No hemos sabido trasmitir miedo a la población. Me preocupa muchísimo que la gente continúe saliendo, que genere enfrentamientos con las fuerzas del orden cuando intentan hacerlos volver a casa con el toque de queda”, ha dicho.

Pese a todo, la velocidad de propagación del virus continúa bajando y se ha situado en 1,21 (ayer era de 1,26), lo que significa que cada cien afectados contagian a una media de 121 personas, y el riesgo de rebrote (EPG), que mide el potencial de la epidemia, ha bajado a 1.373 puntos, frente a los 1.409 de ayer.

En las últimas horas se han notificado 4.648 nuevos contagios, que elevan el número total desde el inicio de la pandemia a 831.289, la edad media de los nuevos infectados es de 30 años y el índice de positividad de PCR y test de antígenos alcanza el 20,32 %, una cifra muy superior al 5 % que la OMS considera óptima para poder controlar la pandemia.

La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días es de 1.165, 23 más que ayer, y a siete días se sitúa en 618, 14 menos que ayer.

La segunda noche con el toque de queda reinstaurado entre las 01.00 y las 06.00 horas ha transcurrido con relativa normalidad y sin incidentes en la práctica totalidad de Cataluña, según ha explicado el director general de los Mossos, Pere Ferrer, que ha dicho que desde el pasado viernes la policía ha impuesto unas 200 denuncias por incumplir las medidas restrictivas impuestas por la pandemia.

De hecho, ha asegurado que la pasada noche se ha registrado un descenso en la movilidad en Cataluña de un 70 % respecto a hace dos años, lo que quiere decir que “el toque de queda se cumple”.

Los que no cumplen el toque de queda, ha dicho Ferrer, “son una minoría”, porque las plazas y calles de Cataluña quedan vacías a la una de la madrugada, hora de entrada en vigor del mismo y a partir de la cual los agentes persiguen “pequeños grupos, de quince o veinte personas”, que no atienden el requerimiento de desalojar la vía pública.

El perfil de las personas desalojadas, ha afirmado, es el de un joven, que seguramente ha venido a pasar unos días de vacaciones o de fiesta. “Y eso hay que combinarlo con la realidad de la pandemia”, ha apuntado.

El debate en torno al modelo de ocio nocturno habitual, que ayer cuestionó el teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, al mostrarse partidario de cerrar los locales a la una de la madrugada, incluso cuando acabe la pandemia, ha continuado hoy con las críticas de la patronal Fecasarm, que ha anunciado que esta semana se reunirá con el concejal, y con las palabras de la responsable del CatSalut.

“No me incomoda -ha señalado Craywinckel- que alguien ponga sobre la mesa si nuestro modelo de ocio es razonable para hacer compatible la fiesta con el descanso de los vecinos. Es un debate a abrir en un momento de más tranquilidad. No digo ni que sí, ni que no, digo que como debate me parece interesante”.

La directora del CatSalut se ha referido también a la vacunación de los menores de 16 años y ha dicho que “sería bueno poderlos incorporar a partir de otoño, en el entorno de la escuela. Creo que al principio de la escuela, antes no podremos”.

A día de hoy, un total de 4.760.446 personas han recibido una primera dosis de la vacuna anticovid en Cataluña, mientras que 3.591.827 ya tienen inoculada la segunda dosis y 4.019.984 cuentan ya la pauta completa, que incluye también a los que han recibido la vacuna de Jansen, que requiere una sola dosis.