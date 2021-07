Balance del “negacionismo” en Cataluña: 370.000 personas mayores de 50 años no están aún vacunadas

La irrupción de la variante Delta en Cataluña ha trastocado todas las previsiones. Cuando parecía que el coronavirus estaba bajo control a medida que la vacunación avanzaba, ha aparecido una nueva cepa que ha disparado de nuevo todas las alarmas por su alta transmisibilidad. Y, en este contexto, las autoridades sanitarias han acentuado su campaña a favor de la vacunación para tratar de proteger a los ciudadanos y limitar la capacidad de circulación del virus: sin embargo, no ha surtido del todo efecto, ya que en Cataluña aún hay 369.293 personas mayores de 50 años (que son las que pueden desarrollar síntomas más graves) sin recibir ninguna dosis.

A priori, el proceso de vacunación para los mayores de 50 años se ha ido abriendo gradualmente entre enero (o finales de diciembre) y el 4 de mayo. Sin embargo, todavía queda un 12% de la población (370.000 personas, aproximadamente, sobre una población total de 3.033.884 para este grupo de edad) con más de 50 años sin vacunar. En este sentido, el doctor Juan Pablo Horcajada, responsable del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona, explicó ayer en «Catalunya Ràdio» que «los pacientes de UCI están habitualmente no vacunados», aunque sí están viendo en planta a pacientes a medias de vacunar (es decir, con una dosis). «También hay personas mayores a las que la vacuna no ha terminado de hacer efecto. Aunque llevaban dos dosis, han terminado ingresados», informó.

Lo cierto es que la Generalitat detalló recientemente (la pasada semana) que el 77,6% de los pacientes que hay en UCI no están vacunados. Si bien, también es cierto que la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, evitó precisar por qué no habían recibido ninguna dosis: «No se lo preguntamos». En este sentido, sería importante conocer cuál ha sido el motivo de por qué hay personas que no se vacunan: si es una decisión voluntaria o no.

El doctor Pere Domingo, infectólogo y coordinador de hospitalizaciones Covid del Hospital Sant Pau de Barcelona, también evitó pronunciarse ayer en «Catalunya Ràdio» si entre los pacientes no vacunados que están ingresando en la UCI hay quien rechaza explícitamente ponerse las dosis: «No se los preguntamos». El doctor Pere Joan Cardona, del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), pronosticó que la variante india obligará a recalcular los porcentajes de vacunación para llegar a la inmunidad de grupo: si, en un principio, estaba previsto en un 75%, ahora se lleva hasta el 85%. En Cataluña, de momento, con pauta completa hay un 51,4% de la población y, con primera dosis, un 60,5%.

Asimismo, todos los doctores atestiguan cómo los hospitales están volviendo a llenarse de pacientes con Covid, justo 24 horas después de que la Generalitat encendiera todas las alarmas al augurar que, para finales de julio, los pacientes críticos pueden ser 400 o 500, lo que colapsaría las UCI. Si bien, también es cierto que, durante los últimos días, parece que la autonomía ha llegado al pico de contagios (sobre todo, entre los jóvenes, donde la incidencia ya ha empezado a bajar) y podrían empezar a disminuir.