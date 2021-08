ERC plantea ahora mejorar el aeropuerto de Barcelona sin ampliar la tercera pista

Sigue la polémica por la ampliación del aeropuerto de Barcelona, uno de los temas del verano tras el acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno por valor de 1.700 millones de euros. Un pacto que ha generado un aluvión de críticas por parte de entidades sociales y medioambientales y amenaza con convertirse en un polvorín político para el nuevo Ejecutivo de Pere Aragonès. Y en medio de este escenario, su partido, Esquerra, plantea ahora mejorar El Prat sin ampliar la tercera pista.

Así lo ha defendido la secretaria general adjunta y portavoz, Marta Vilalta, quien ha puesto voz a la postura de ERC en ese sentido en una entrevista en Europa Press. La dirigente ha subrayado que lo importante es que llegue la inversión de cerca de 1.700 millones, y que se decida desde Cataluña a través de la mesa técnica impulsada por el Govern de Pere Aragonès con la participación de agentes sociales, económicos, territoriales e institucionales.

“Este es el acuerdo. El acuerdo no es para ampliar la tercera pista, el acuerdo es para poder invertir este dinero, y decidir desde aquí cómo vamos a invertirlo. Y esta inversión no necesariamente tiene que pasar por la ampliación de esta tercera pista”, sino que se deben estudiar alternativas que no trinchen ni aplasten el territorio, ha dicho literalmente.

Vilalta también se ha mostrado muy crítica con las palabras de la nueva ministra de Transportes, la socialista Raquel Sánchez, buena conocedora del entorno al haber sido la alcaldesa de Gavà -localidad colindante- hasta hace apenas un mes. Así, la republicana le ha pedido que “no explique cuentos de hadas” asegurando que se compensará la afectación al entorno con más áreas protegidas. “Para empezar a hablar de compensaciones actuales, en el caso de que se alargara la tercera pista y se afectara a La Ricarda”, se debería hablar de las compensaciones no ejecutadas de la anterior ampliación del aeropuerto, ha reprochado.

Es más, Vilalta ha tachado la postura de la ministra de irresponsable: “No nos pueden prometer cuentos de hadas de compensaciones que van a existir, cuando no se han cumplido las compensaciones anteriores”, y ha defendido que en lo que se debería estar trabajando es en buscar el equilibrio para mejorar el aeropuerto sin que vaya en contra de la preservación del medio ambiente y su entorno.

Cabe recordar que los planes de Aena, que conllevarían una inversión de más de 1.700 millones de euros, supondrían destruir la laguna de La Ricarda, en el Delta del Llobregat, que quedaría invadida por la tercera pista del aeropuerto. Y, como compensación, Aena propone regenerar el ecosistema perdido en una extensión de terreno cinco veces superior a la que se perdería, en terrenos contiguos a esa zona, si bien cualquier operación de este calibre debería contar antes con el aval de la Comisión Europea. La ministra Sánchez aseguró este fin de semana que el proyecto dará lugar a un ‘Nuevo Espacio Natural del Delta del Llobregat’, que contará con una superficie adicional protegida medioambientalmente del 25% en relación con la actual.

Presión ecologista: piden paralizar el proyecto

Por otro lado, los contrarios al proyecto redoblan la presión con la vista puesta en una manifestación de protesta el próximo mes de septiembre. Y es que diversos grupos ecologistas españoles han pedido este miércoles a los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y del Govern, Pere Aragonès, que paralicen la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y han expresado su oposición al proyecto “por ser insostenible desde el punto de vista ambiental”.

En una carta dirigida a ambos presidentes, las entidades Amigos de la Tierra, Depana, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han remarcado que la propuesta de ampliación del aeropuerto “vulnera todos los compromisos en la lucha contra el cambio climático”, y han recordado que los dos gobiernos han declarado la emergencia climática.

“Una ampliación del aeropuerto no solo supondrá aumentar las emisiones, en vez de reducirlas, sino que fomentará un tipo de transporte, de comercio y de turismo contrario al que requiere la crisis climática y ambiental, y a las políticas de lucha contra el cambio climático que preconizan públicamente desde sus gobiernos”, han enfatizado.

A su vez, consideran que “no es aceptable ninguna actuación que afecte negativamente a la zona de especial protección de las aves y las reservas naturales del Delta del Llobregat -un espacio protegido- incluso con propuestas de medidas compensatorias”, y han hecho hincapié en que la Comisión Europea tiene abiertos dos procedimientos de infracción a España por la desprotección de este enclave.

“El futuro del Área Metropolitana de Barcelona y de Cataluña no puede pasar por aumentar veinte millones de visitantes de turismo masificado perpetuando un modelo turístico que ha causado grandes desequilibrios en el territorio, así como grandes problemas sociales y de gestión”, han señalado las organizaciones, que han criticado la falta de “diálogo social” y consenso con el mundo local y colectivos sociales a la hora de cerrar el acuerdo.