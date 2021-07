De Gavà a la Moncloa: la reunión premonitoria de Raquel Sánchez en Transportes

-“¿Qué voy a hacer cuando llegue a Madrid, a la Moncloa?” “Primero, reunirme con el jefe de gabinete. Necesito unos días para aterrizar”.

“Es un honor increíble trabajar por mi país, por España, por Cataluña, por mi ciudad, desde esta dimensión. Es un reto que asumo con mucha humildad y mucha determinación. Me voy a dejar la piel en hacer todo lo posible para mejorar este país”, ha indicado visiblemente emocionada. Son palabras de Raquel Sánchez, la nueva ministra de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez. Sólo pendiente de oficializar mañana el cargo ante el Rey Felipe VI- se ha convertido en una de las protagonistas sorpresa del fin de semana: su relevo ha sido uno de los más inesperados por el peso político que acumulaba su antecesor, José Luis Ábalos, y por el anonimato que rodea su figura.

Se da la circunstancia de que esta misma semana pasada protagonizó una premonitoria reunión con el que será uno de sus hombres fuertes, el secretario de Estado Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, y los alcaldes de Castelldefels, Maria Miranda, Sant Boi, Lluïsa Moret, y Viladecans, Carles Ruiz. “Fue como alcaldesa”, ha admitido hoy. No sabía nada, la crisis de Gobierno aún se desconocía.

Abogada de formación y alcaldesa de una localidad costera al sur de Barcelona, no se prodigaba demasiado en los medios ni en la actividad social del partido -hay que remontarse a la fiesta de la Rosa que el PSC organiza cada año para tener encontrar imágenes suyas, pocas, junto a Pedro Sánchez y Miquel Iceta- y su tarea se ha centrado hasta ahora en el municipalismo. “Se lo debo todo a mi ciudad, a mi gente y a mi equipo, esta es una ciudad fantástica, aquí he crecido y me he formado”, ha reconocido este mediodía tras renunciar a su cargo de alcaldesa. “Lo mejor para España será lo mejor para Cataluña y para Gavà”, ha apostillado.

Hoy ha sido un día repleto de emociones. Y lo quiero acabar, primero, con un agradecimiento al Presidente @sanchezcastejon por pensar en mi: afronto con humildad pero con la máxima determinación este nuevo reto pic.twitter.com/OQRYeSMjiH — Raquel Sánchez (@raquelsjimenez) July 10, 2021

Tanto es así que Raquel Sánchez ha desvelado que cuando el presidente del Gobierno le propuso incorporarse al ejecutivo le mostró su disponibilidad, aunque tuvo un sentimiento “ambivalente” porque ello suponía dejar el Ayuntamiento de su ciudad natal tras siete años como alcaldesa, los dos últimos con la mayoría absoluta amarrada en las urnas en 2019.

Más detalles han trascendido sobre su gestión en el ámbito municipal: la ya exalcaldesa de Gavà se acogió en mayo a la ley catalana de alquileres para que su municipio fuera declarado zona de mercado tensionado y limitar las rentas durante 5 años, una política regulatoria que Podemos lucha por llevar a la ley de vivienda de la que ahora ella será responsable como ministra. Y es que Sánchez Jiménez tendrá como reto negociar con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (Unidas Podemos), la que será la primera Ley de Vivienda de la democracia española, además de impulsar la movilidad sostenible en el transporte.

Illa saca pecho

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha celebrado este domingo que “los socialistas catalanes ganen peso” dentro del Gobierno después de la remodelación de anunciada el sábado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Lo ha dicho en declaraciones a los medios desde Os de Balaguer (Lleida) recogidas por Europa Press, el día después del nombramiento del hasta ahora ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, como nuevo titular de la cartera de Cultura, y de la citada alcaldesa de Gavà (Barcelona), Raquel Sánchez, al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.