JxCat pide a Esquerra usar los presupuestos del Estado para forzar al Gobierno a un referéndum

JxCat entra en el nuevo curso político con sus planteamientos sobre el “procés” muy claros: aceptan la mesa de diálogo, aunque se desmarcan del plazo de dos años; y, defienden que la mejor vía para forzar al Gobierno a negociar un referéndum y la amnistía pasa por la unidad en el Congreso con Esquerra y poder condicionar la legislatura, que está cargada de asuntos delicados, como los presupuestos generales del Estado de 2022 o la lista de reformas que exige la Unión Europea para acceder a los fondos europeos.

De entrada, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha querido desvincular a su partido del plazo de dos años que acordaron Esquerra y la CUP para evaluar los resultados de la mesa de diálogo y ha abogado por ir analizando reunión a reunión e ir informando a la ciudadanía. De hecho, Artadi ha dejado entrever que JxCat no garantiza de ninguna manera que haya una nueva reunión de la mesa de diálogo tras la primera que se celebrará la semana del 13 de septiembre.

Asimismo, la portavoz se ha alineado con Aragonès al pedir la presencia de Pedro Sánchez en el primer encuentro porque la composición de las delegaciones es “importante” para ver si el Gobierno apuesta o no por esta negociación, pero también ha dicho que es igual de importante el contenido. Artadi ha asegurado que sus exigencias la autodeterminación y la amnistía.

En este sentido, se ha mostrado escéptica (aunque ha preferido definirse como “realista”) sobre el desarrollo de esta mesa de diálogo al ver que el punto de partida del Gobierno (tanto de socialistas como de Podemos) es el rechazo a ambas exigencias. Ante este difícil escenario que se prevé, Artadi ha hecho un nuevo llamamiento a unir fuerzas en el Congreso entre Esquerra y JxCat para votar conjuntamente y poder condicionar la legislatura. “Hay que aprovechar resquicios como los presupuestos”, ha dicho Artadi. “Hay que aprovechar esta fuerza realmente para hacer posible una solución política, sino nuestra fuerza se diluye”, ha añadido.

No obstante, Esquerra, de momento, va haciendo por su cuenta ya que su portavoz, Marta Vilalnta, ha explicado esta mañana que los republicanos están dispuestos a negociar los presupuestos y ya han habido reuniones, pese a que formalmente no han comenzado las negociaciones, y que todavía no hay novedades sobre este asunto. Vilalta también ha advertido de que “es evidente” que se deben cumplir los compromisos que se pactaron en las cuentas del año anterior, que los republicanos avalaron.

“El éxito de la mesa dependerá de la unidad y de nuestra fortaleza interna, y de la voluntad que tenga el Gobierno. Apuntemos bien hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde dirigir la fuerza y la presión”, ha clamado Artadi, que también ha restado importancia al propósito de Aragonès de que Cataluña haya votado la independencia antes de 2030.