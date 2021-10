El día a día en las divisiones regionales catalanas: “De este partido no sale nadie vivo, os vais a enterar”

Se escuchó este pasado domingo en un partido de fútbol de la cuarta divisón regional catalana, entre el Atlanta-Raval y el Nacional de Barcelona: “De aquí no vais a salir vivos, hijos de puta”. El encuentro acabó con el árbitro y varios jugadores visitantes heridos, que fueron los que escucharon esta frase, procedente de un rival. No es ni mucho menos un caso aislado, y este tipo de hechos se repiten a menudo desde hace años, aunque muchas veces pasan desapercibidos.

El fútbol de las categorías inferiores dejó por ejemplo en abril unas triste imágenes en el partido de la Tercera Regional catalana que enfrentaba a los equipos del AE Bon Pastor y el CD Carmelo, en el que se produjo una tremenda tangana en la que participaron futbolistas de ambos clubes, además de numerosos aficionados. Se produjo en los últimos minutos del duelo cuando el árbitro expulsó a un jugador de cada equipo.

En otro encuentro, entre el Sant Pol At. y el Young Talent Badalona Sud de la segunda regional catalana quedó empañado por una batalla campal entre jugadores de los dos equipos y parte del público.

El Sant Pol At condenó lo sucedido en un comunicado en el que mostraban “su condena enérgica” por lo acontecido tras el partido. Además, se puso a disposición de la Federación Catalana.

Este pasado mes de junio, se vivió también una vergonzosa agresión a un árbitro en un partido de fútbol de la cuarta categoría catalana. Un aficionado saltó al terreno de juego durante el encuentro que disputaban Sant Genís Penitents B y CF La Florida B y agredió por detrás al colegiado.

El árbitro del envite sacó tarjeta amarilla y a continuación un aficionado saltó al césped y le agarró del cuello ante el asombro de los futbolistas que, por otra parte, no acudieron a ayudar al colegiado en ningún momento.

El Sant Genís Penitents B condenó lo ocurrido desde su cuenta de Instagram. “Desde el club queremos mostrar nuestra total desaprobación ante lo ocurrido en el partido del día de hoy ante la Florida. Ni estamos de acuerdo, ni aceptamos este tipo de comportamientos en un campo de fútbol y menos si es hacia el árbitro”, han escrito.

“Como club tomaremos las medidas que sean necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. A la afición les pedimos que no se dejen llevar por sus emociones y se controlen, lo que pasa dentro de un campo de fútbol, es parte del juego, no sois responsables de lo que pasa allí dentro pero si de dar aliento a vuestros respectivos equipos, dejemos de confundir el papel de cada uno dentro de un terreno de juego”, han añadido.

En mayo, los Mossos d’Esquadra y la Policía Local de Montornès del Vallès afueron alertados de una pelea entre varias personas en este municipio del Vallès. La reyerta se inició después de que por la mañana los dos grupos, de Montornès y Canovelles, se hubieran enfrentado en un partido de fútbol.

Durante la tarde se insultaron por las redes sociales, y finalmente se citaron para pegarse. El enfrentamiento se inició cuando faltaban pocos minutos para las 20.00 horas, en la avenida de Ernest Lluch.

En total, según consta al incidente policial, unas 100 personas se pelearon a golpes y también con armas blancas. En un primer momento varias patrullas de la policía de Montornès se acercaron al lugar, y pidieron por emisora a más patrullas, ante la grave pelea que estaba en marcha. Varias patrullas de los Mossos d’Esquadra también se desplegaron en la zona de la pelea.

En total, dos personas resultaron heridas graves por arma blanca, según informaron fuentes policiales. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) trasladó a las dos personas heridas a un centro hospitalario. Aunque siguen graves, según las informaciones de primera instancia, no se sufre por su vida.

Una de las personas ha recibido hoy el alta, y la segunda seguirá ingresada. No hay agentes de la Policía Local ni de los Mossos d’Esquadra heridos.

Los Mossos se han hecho cargo de las investigaciones para aclarar qué ha pasado y qué ha motivado este enfrentamiento con armas blancas en medio de la calle en Montornès del Vallès, en el Vallès Oriental, más allá del partido de fútbol de la mañana. Fuentes policiales no tenían conocimiento del partido ni tampoco de la rivalidad entre las dos facciones enfrentadas en la pelea de este domingo por la noche.

Parte de las personas implicadas en la pelea son un grupo de jóvenes subsaharianos que viven en varios puntos de este municipio y un grupo de personas de nacionalidad marroquí, de Canovelles. La investigación sigue abierta y todavía no se han registrado detenidos.

Pero no es un hecho aislado. En lo que va de año, se cuentan por docenas los actos violentos que, cada fin de semana, ocurren en los campos más modestos de nuestro fútbol. Ya sean en forma de peleas entre padres, insultos a los árbitros o incluso dirigidos a los propios chavales rivales. Los datos no engañan. “Los padres son el 80% del problema de la violencia en el fútbol de formación”, según el Sindicato de Árbitros, que cifra en 50 las agresiones físicas que sufren los colegiados cada fin de semana.