El PP carga contra la inseguridad en Cataluña: “La ocupación hotelera en Madrid dobla a la de Barcelona”

Junto a la economía y la defensa de la escuela concertada, la lucha contra la inseguridad en Cataluña se va a convertir en uno de los pilares del discurso del PP en los próximos meses. Los tres son temas candentes en la autonomía catalana, donde el “procés” ya no monopoliza toda la agenda política. Y, en este sentido, los populares han salido hoy a advertir de las consecuencias de la inseguridad en Cataluña y han señalado cómo la ocupación hotelera en Madrid durante este puente de diciembre ha doblado a la de Barcelona.

Así lo reflejan los datos: según datos de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), la capital española ha concluido con un 85% de ocupación hotelera, mientras que, según datos del Gremi d’Hotels de Barcelona, la capital catalana ha terminado con un 45% de ocupación. “Cómo va a ser atractiva la Barcelona con Colau, que consiente 91.000 delitos (datos de los primeros tres trimestres) porque no pone efectivos policiales”, ha criticado el presidente del PP en la provincia de Barcelona, Manu Reyes. “Desde el PP, pedimos más seguridad, más medios. Que vayas por las calles y uno no se sienta acosado y con la sensación de que le vayan a robar”, ha añadido Reyes.

Los populares también han criticado que esta inseguridad en Cataluña se refleja en el gran número de “okupaciones” que hay. De hecho, con datos de 2020, la autonomía catalana registró 6.647 “okupaciones” de las 14.675 contabilizadas en toda España: es decir, prácticamente la mitad. Ante este escenario, Reyes ha reclamado más recursos tanto para policía autonómica como locales.

Asimismo, Reyes ha cargado contra la Generalitat por permitir que independentistas encapuchado se encaramen al balcón del Ayuntamiento de Vic, arranquen la bandera de España y la quemen, un episodio que reproduce de vez en cuando. También ha cargado contra la campaña de acoso contra el rector de la UAB, Francisco Javier Lafuente, por permitir un acto de la entidad juvenil constitucionalista S’Ha Acabat. “Qué imagen da Cataluña”, ha clamado.

Canet de Mar

Por su parte, la diputada Lorena Roldán ha cargado contra Pedro Sánchez por no haberse puesto en contacto con la familia del niño de P5 de Canet de Mar que ha pedido más clases en castellano y está sufriendo una campaña de linchamiento. “Ante este acoso salvaje, me pregunto dónde está el Gobierno. Dónde está ante esta campaña inducida por sus socios. El señor Sánchez está más preocupado de no enfadar a sus socios que de proteger a un niño de cinco años”, ha afirmado Roldán.