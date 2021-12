Esquerra presiona al Gobierno con la mesa de diálogo a principios de enero y asegura que habrá “avances”

La mesa de diálogo se antoja como uno de las primeros retos políticos de la Moncloa en el ámbito nacional del próximo año. Esquerra aspira a reunirla a principios de año mientras el Gobierno busca enfriar ese compromiso para intentar dejar liquidado antes la Conferencia de Presidentes autonómicos: no obstante, los republicanos presionan por fijar una cita en los albores del año y aseguran que habrá “avances”, aunque evitan desvelar el contenido de las cesiones del ejecutivo nacional.

La cuestión de la fecha, que en un principio parece inocuo, puede acabar envenenando las relaciones entre los republicanos y el Gobierno si la cita acaba dilatándose excesivamente en el tiempo y el ejecutivo nacional incumple su compromiso de reunir la mesa en enero. Esquerra es consciente de que cualquier tropiezo con el foro de negociación puede ser usado por JxCat para desgastar a sus socios en un contexto ya prácticamente preelectoral, aunque también es cierto que el independentismo anda cada vez más desmovilizado y castiga menos este tipo de cuestiones.

También enero será un mes delicado porque a finales de mes se acabará el plazo para aplicar la sentencia del 25% de castellano en toda la educación catalana, una cuestión más que sensible. “Nos consta que se está trabajando, se está avanzando y a principios de año habrá la reunión donde se evidenciarán pasos, aunque sean pequeños para solucionar el conflicto político”, ha afirmado la portavoz de ERC, Marta Vilalta.

Sobre el tema del castellano, Vilalta ha revelado que el Govern está estudiando también una querella contra Pablo Casado por “mentir” y “alimentar el odio” contra Cataluña por acusar al independentismo de marginar a los niños que no hablan castellano en la escuela. La portavoz republicana ha pedido al PSC que no salga del consenso favorable a la inmersión lingüística porque considera que está actuando de forma “tibia” y “dubitativa”. “La mejor manera de poder garantizar esta cohesión es que el PSC no se vaya de este consenso”, ha señalado.

Finalmente, tampoco ha querido expresarse con detalle sobre qué opina su partido sobre las palabras del conseller de Economía, Jaume Giró, quien se ha abierto a negociar con el Gobierno una reforma del modelo de financiación. Vilalta se ha limitado a pedir que se acabe “con el déficit fiscal”.