Las cifras que demuestran el colapso de los ambulatorios: 59.420 visitas diarias y 24.000 contagios

“Pedimos a la gente comprensión, estamos en un momento concreto y se atenderá a todo el mundo que lo necesite, hay métodos telemáticos y el 061, además de los ambulatorios”. Son palabras de Ariana Mas, directora asistencial del Instituto Catalán de la Salud (ICS) -la empresa pública que gestiona el grueso de los hospitales y centros públicos de Cataluña- ante una sexta ola que ha colapsado de nuevo la atención primaria, el eslabón más débil de la cadena sanitaria.

Y es que la variante Ómicron ya bate todos los récords de la pandemia, incluso los de la primera etapa en marzo de 2020, cuando no había ni mascarillas ni vacunas ni protocolos. Varias cifras permiten analizar y comprobar la explosión del virus y la consiguiente saturación en los ambulatorios. La primera es el número de contagios diarios registrados en Cataluña, pico más alto tras la Navidad con 24.000 infectados en las últimas horas. Un nuevo techo que no se había visto hasta ahora y que coincide con los días posteriores a las celebraciones de Nochebuena, Navidad y Sant Esteve.

Como consecuencia, los ambulatorios abrieron ayer lunes con largas colas de hasta dos horas de espera -en varios centros de Barcelona, por ejemplo- de ciudadanos con síntomas para realizarse una prueba y visitarse con el médico. En concreto y solo ayer hubo 59.420 visitas únicamente de covid en Cataluña, otro récord absoluto. Y más teniendo en cuenta que se trata de una cifra inédita que ni tan siquiera se alcanzó con la variante delta en la quinta ola: la máxima entonces fue el 12 de julio, con 47.992.

Y las previsiones no son halagüeñas al menos hasta que pase la Navidad: “Es posible que los datos empeoren más porque hemos tenido Navidad y Sant Esteve y, por tanto, puede que aumenten durante esta semana”. “Hasta después de fiestas seguro que no podemos recuperar la normalidad, y aún nos quedan dos semanas de fuertes subidas”, vaticina la directora asistencial del Instituto Catalán de la Salud. Por ello, pide que los casos leves no vayan a los CAP, excepto si tienen fiebre por encima de 38 grados durante más de tres días o si tienen sensación de ahogo al respirar.

Es más, La Conselleria de Salud de la Generalitat pide que las personas que den positivo por covid con un test de antígenos rápido de automuestra no tienen que ir al centro de atención primaria a repetir la prueba para confirmar el diagnóstico. Una consigna que coincide con la falta de pruebas en las farmacias, que rozan el desabastecimiento en plena Navidad.

Confinarse 10 días

En un comunicado este lunes, la Conselleria ha apuntado que esas personas sí deben en cualquier caso confinarse durante 10 días. En dicho supuesto, pueden contactar telemáticamente con el CAP si no necesitan tramitar la baja y no tienen síntomas o son leves para que se añada el positivo en su historia clínica y dar la lista de los contactos estrechos.

En caso de que necesiten la baja, igualmente deben contactar “preferiblemente de forma telemática” con el CAP, y únicamente si los síntomas empeoran o si la persona se encuentra mal, ir al CAP o llamar al 112.

La cifra de enfermos críticos demuestra el efecto positivo de las vacunas y la menor incidencia de la ómicron: pese a que los contagios están desbocados, los críticos (404) están muy lejos de los casi 600 registrados el 7 y 9 de agosto pasado en el pico más alto de la quinta ola de la pandemia. Por ello, los ambulatorios se han convertido en el foco de atención de los enfermos de ómicron.