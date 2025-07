CIS: Orriols es la segunda favorita para presidir Cataluña, por delante de Puigdemont y Junqueras

Una encuesta reciente del CIS muestra que la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, es la segunda persona a la que más ciudadanos les gustaría ver como presidenta de la Generalitat de Cataluña. Concretamente, un 3,9% de los encuestados respondieron que Orriols sería la candidata ideal para el puesto.

Con esta cifra, la presidenta de Aliança supera a figuras importantes del independentismo como Carles Puigdemont (3,1 %) y Oriol Junqueras (2,0 %), aunque queda todavía a una considerable distancia del líder socialista Salvador Illa, que encabeza la lista con un 25,9 %.

La propia Orriols ha reaccionado con humor al dato en su cuenta de X: "Datos del CIS. Solo tengo que remontar 22,1 puntos... y ya lo tendríamos", ha dicho ironizando sobre la diferencia que aún la separa de Illa.

El sondeo recoge respuestas espontáneas a la pregunta: "¿Quién le gustaría que fuera el presidente/a de Cataluña?", y refleja la fragmentación en el espacio independentista. Tras Illa y Orriols, el siguiente en preferencias es Puigdemont con un 3,1 %, seguido de una candidatura genérica de ERC (2,5 %) y Oriol Junqueras (2,0 %). Otros políticos que aparecen en la lista son Alejandro Fernández (PP) con un 1,9 %, Ignacio Garriga (Vox) con un 1,6 %, y otro candidato genérico del PSOE (1,7 %).

La encuesta también muestra un porcentaje elevado de ciudadanos que no saben o no contestan (12,2 %) y un 31,4 % que menciona a "otros" candidatos o que no se identifican con ninguno de los nombres propuestos.