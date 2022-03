Una partida de petanca termina con dos jubillados acuchillándose

Una violenta pelea entre dos jubilados en Sant Boi de Llobregat acabó a cuchillazos y con uno de ellos trasladado en estado grave al hospital. Ambos se conocen de la petanca, aunque todavía no se sabe qué motivó en un principio la discusión.

Así lo avanza el diario El Caso, que afirma que los hechos se produjeron a plena luz del día enla plaza de Joan XXIII y que fueron algunos testigos los que avisaron a los sanitarios y la policía. A pesar de la rapidez con la que actuaron, uno de los implicados en la pelea tuvo tiempo de sacar un cuchillo y apuñalar tres veces al otro.

La víctima es un hombre de 69 años que quedó tendido en el suelo, gravemente herido, de tres puñaladas en la zona de la barriga. Los sanitarios del SEM lograron estabilizaron y trasladarlo de urgencia al hospital.

El agresor, que ha sido detenido por parte de los Mossos d’Esquadra por un delito de lesiones, todavía está a la espera de pasar a disposición judicial.

El enfrentamiento se inició en torno a las tres de la tarde delante del Frankfurt la Campana, pero los servicios sanitarios fueron muy rápidos y evitaron que la reyerta fuera a mayores. El agresor no cogió el cuchillo del bar, sino que lo llevaba encima.

El hombre detenido será puesto a disposición del juez de guardia por un delito de lesiones. Las heridas de la víctima no son graves y no se teme por la vida del hombre de 69 años ya que los apuñalamientos se hicieron en una zona no letal y los médicos actuaron de una forma rápida.