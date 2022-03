Esquerra estalla contra el Gobierno tras el giro con el Sáhara: “Estamos hartos”

Esquerra ha elevado el tono con el Gobierno. Probablemente, consciente de que la legislatura puede estar llegando a su final tras las últimas decisiones de Pedro Sánchez, los republicanos han aprovechado para mostrar su enfado con la Moncloa: “Estamos cansados y hartos”, ha espetado la portavoz de ERC, Marta Vilalta, quien ha criticado duramente la gestión de las últimas semanas del Gobierno: entre otras cosas, ha reprochado el giro con respecto al Sáhara y la pasividad frente al encarecimiento de la energía.

“Siempre llega tarde cuando hay crisis”, ha afirmado Vilalta, que ha echado en cara multitud de cosas, como medidas “recentralizadoras” como el canon de residuos o la Ley de vivienda (votada por ERC, paradójicamente), o leyes que se aprueban en el Parlament y son recurridas ante el Tribunal Constitucional y, luego, tumbadas, como la Ley para limitar el precio del alquiler.

“Reclamamos al PSOE y Podemos que actúen a favor de la ciudadanía en una crisis energética sin precedentes porque la ciudadanía no tiene que pagar las consecuencias”, ha afirmado, que ha acusado a Sánchez de tirar la “pelota adelante” para evitar frenar de inmediato la subida de precios. El Gobierno ha asegurado que el 29 de marzo tomará decisiones, mientras el resto de países europeos ya ha ido anunciando qué hacer.

Vilalta se ha centrado sobre todo en cargar contra el giro del Gobierno con el Sáhara occidental, que se alinea con Marruecos y acepta dar autonomía al exterritorio español en lugar de defender su derecho a la autodeterminación como antigua colonia. “Una nueva traición de España al pueblo saharaui porque se contravienen las resoluciones de la ONU”, ha aseverado, y ha recordado que ERC ha pedido ya la comparecencia de Sánchez en el Congreso.

En cualquier caso, pese a elevar el tono, en Esquerra siguen sin atreverse a dar el paso y anunciar una ruptura con el Gobierno, aunque todo apunta a que irán modulando el movimiento a medida que el final de la legislatura se vaya acercando. En paralelo, ERC ha dado la bienvenida al grupo promotor del acuerdo social por la amnistía y la autodeterminación que lideran David Fernández y Carme Forcadell y que se presentará a finales de mes y busca un consenso para dar una solución a la crisis política catalana.

Relaciones con JxCat

Vilalta ha avalado las palabras de Gabriel Rufián sobre los vínculos de Carles Puigdemont con Rusia. La portavoz ha evitado dar explicaciones sobre el tono y contundencia de Rufián, pero ha querido “ir al contenido, que es lo importante” y ha querido mostrar con claridad su rechazo a mantener vínculos con el Kremlin. “Con Rusia no tenemos nada que ver, somos contundentes. No queremos con el independentismo ningún flirteo con Rusia, tenemos mucho camino que recorrer en las relaciones internacionales. Estas alianzas las encontraremos con países democráticos y tengan derechos humanos como pilares fundamentales. No pasa por buscar cualquier alianza a cualquier precio”, ha zanjado.