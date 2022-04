Una consellera de Puigdemont llama a la “insurrección civil” contra el Estado

Siempre abonada a la polémica, la exconsejera de Educación del gobierno de Carles Puigdemont durante el 1-O, Clara Ponsatí, ha dejado un nuevo titular este martes al llamar a la “insurrección civil” contra el Estado. A su juicio, la independencia de Cataluña “solo será posible con un enfrentamiento civil con el Estado español”, un “embate” que “debe concebirse como un episodio de insurrección civil” con “todas las consecuencias”.

“Unas consecuencias potencialmente represivas y la respuesta a esta represión que esto pueda ocasionar” para lograr la independencia, ha reiterado Ponsatí en una entrevista grabada en Catalunya Ràdio. Eso sí, la también eurodiputada admite que “ahora mismo se está lejos de esta situación” y no se atreve a “dar consejos ni hacer previsiones” sobre el procés.

“Es necesaria una lucha más larga y persistente, un enfrentamiento civil (...) no es algo que te sientes, pides y te cae del cielo”, ha abundado después tras asegurar que Cataluña “está en retroceso” y es necesario un “cambio de liderazgos” para esta nueva etapa.

Ponsatí ha centrado gran parte de sus críticas hacia el Govern de Pere Aragonès (ERC), de quien incluso ha dudado de su voluntad independentista: “Hay una inconsistencia entre ponerse la etiqueta de independentista y renunciar a enfrentarse con la judicatura y las autoridades españolas”. “Ahora mismo solo se puede ser independentista con confrontación con el Estado español”, ha zanjado en un mensaje claro en contra del Ejecutivo y de la apuesta de Esquerra por la vía negociada y pactada.

De hecho, la eurodiputada apuesta abiertamente por la vía unilateral, una opción que solo respaldan el 11% de los catalanes, según la última encuesta oficial de la Generalitat.

La exconsejera de Educación también aborda la sentencia que tumba la inmersión lingüística y fija el 25% de castellano en todas las aulas catalanas y llama al desacato judicial. “Tampoco es tan trágico estar inhabilitado”, se jacta sobre las consecuencias penales que puede acarrear una desobediencia.

“Puede valer la vida de una persona”

Ponsatí ya generó una agria polémica hace un mes a raíz de la presentación de su libro, “Molts i ningú. Embastat de memòries i altres històries” (Editorial La Campana). En el relato expone: “Con el planteamiento de no hacer nada si hay riesgo de muertos, no haríamos nunca nada. No es necesario que todo el mundo esté dispuesto a arriesgarse, simplemente es un riesgo que debe correrse”. Y, en una entrevista en La 2, se reafirmó en sus palabras: “¿De verdad, usted cree que la independencia de Cataluña es tan importante como para valer la vida de una persona?”, le preguntó la conductora del programa.

Y Ponsatí respondió: “Sí, yo creo que sí. A ver, no estoy diciendo que este pidiendo hacer sacrificios humanos, pero, que me enseñen alguna causa en la que no ha habido sacrificios importantes”. Unas afirmaciones que causaron estupor en parte del independentismo llegando incluso a provocar un enfrentamiento con el exdiputado de ERC, Joan Tardà.