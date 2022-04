El Parlament presiona y denunciará ante la justicia el espionaje

El Parlament se suma a la presión y votará este miércoles el acuerdo de la Mesa de presentar una denuncia ante la justicia por el presunto espionaje a líderes, dirigentes y diputados independentistas. Esta votación se incorporará al orden del día del pleno -la presidenta de la cámara, Laura Borràs, tiene potestad para incluir nuevos puntos de forma extraordinaria- y se ratificará al inicio de la sesión después de leerse la declaración acordada la semana pasada por la Junta de Portavoces con el apoyo de ERC, Junts, CUP y comunes, con mayoría suficiente. El PSC se ha descolgado del texto.

Fuentes parlamentarias han explicado que la denuncia, que se llevará al Juzgado de guardia y que todavía no está redactada, se ha impulsado por recomendación de los servicios jurídicos, a los que se les encargó estudiar de qué forma podía el Parlament acompañar a los afectados. Esta denuncia se sumará así a la ofensiva judicial que prepara el Govern de Pere Aragonès por el mismo caso.

El texto, firmado por republicanos, posconvergentes, antisistema y comunes, exige al Gobierno español investigar “con la máxima celeridad y transparencia” el llamado Catalangate y que “asuma las responsabilidades a todos los niveles necesarios”. Además, denuncia que el supuesto espionaje “continúa enmarcado en la causa general contra el independentismo, iniciada en 2017 para contrarrestar un movimiento pacífico, cívico y democrático”, un punto que los socialistas buscaron sin éxito eliminar. Por ello, se acabaron desmarcando del documento.

Por otro lado y en la línea de seguir presionando a ERC deje de prestar apoyo al Gobierno, el vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha pedido este martes a los partidos independentistas con representación en el Congreso de los Diputados -la CUP y especialmente los republicanos- que no apoyen ninguna iniciativa del Gobierno hasta que no dé explicaciones y se produzcan dimisiones por el caso de presunto espionaje conocido como ‘Catalan Gate’. Y, específicamente, que no apoyen el decreto del jueves de medidas económicas para paliar los efectos de la Guerra de Ucrania.

“Las explicaciones son inexcusables, y las dimisiones, obligatorias e inmediatas”, ha advertido Rius en declaraciones a la prensa en el Parlament, sin concretar quiénes deberían dejar su cargo por las presuntas escuchas.

Según The New Yorker, al menos 60 líderes independentistas fueron víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, que solo se puede vender a gobiernos. Según la investigación, entre los afectados estarían el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y los expresidentes Artur Mas y Quim Torra y el entorno del expresident Carles Puigdemont, así como la presidenta del Parlament, Laura Borràs.