Borràs expulsa a un diputado de Ciudadanos del Parlament tras una bronca por el espionaje

El pleno de este miércoles en el Parlament, protagonizado casi en exclusiva por el presunto espionaje a dirigentes independentistas, ha empezado con una agria bronca entre Laura Borràs y la bancada de Ciudadados y ha terminado con su diputado Matías Alonso expulsado. El motivo: una declaración política de la junta de portavoces, suscrita por Junts, ERC, la CUP y los Comunes, y que la presidenta de la cámara ha leído en el hemiciclo para pasar luego a su votación.

Noticias relacionadas Cataluña. El Parlament presiona y denunciará ante la justicia el espionaje

Un gesto que contraviene el reglamento del Parlament, según denuncia Ciudadanos: el partido naranja hace referencia al artículo 169.2, que establece que no puede leer una declaración aprobada por la Junta de Portavoces si no es una declaración institucional, que se aprueban por unanimidad. Y esta fue aprobada por mayoría, no por unanimidad.

Sin embargo, el reglamento es ambiguo y no determina qué hacer con las declaraciones políticas que se aprueban por mayoría -éste es el caso- y la Mesa ratifica llevar al pleno, como ocurrió ayer en la reunión previa.

Borràs ha contestado que el reglamento sí que contempla la posibilidad de leer en el pleno declaraciones de este tipo, ha asegurado que así se ha hecho durante la legislatura, ha retirado la palabra a Nacho Martín Blanco (Cs), quien había pedido poder exponer su queja, y ha pasado al siguiente punto del orden del día. Ante esta decisión, los diputados de Cs han comenzado a protestar desde sus escaños, en voz alta y sin tener la palabra

La presidenta de la Cámara ha pedido silencio pero Matías Alonso ha seguido gritando desde su escaño que Borràs no podía leer esa declaración porque no se trata de una declaración institucional y la presidenta le ha advertido: “Señor Alonso, le pido silencio o lo llamo al orden. Es una declaración de la Junta de Portavoces y por el artículo 169.2 puedo leerlo y así lo he hecho. Si continúa estorbando el orden de la Cámara lo tendré que expulsar”.

Pese a este aviso, Alonso ha continuado sus protestas desde el escaño y, después de tres llamadas al orden por parte de Borràs, lo ha expulsado. El diputado de Cs ha abandonado el hemiciclo entre quejas y el pleno ha continuado.

De hecho, a continuación la cámara ha aprobado presentar una denuncia por el presunto espionaje a más de 60 personas vinculadas al independentismo mediante el programa Pegasus, con los votos a favor de ERC, Junts, PSC, Comunes y la CUP, y en contra de Vox, Cs y PP.

La Mesa aprobó este martes someter al pleno una propuesta para formular una denuncia “en nombre del Parlament” ante las autoridades judiciales para investigar el presunto seguimiento, destapado por el centro de investigación The Citizen Lab y “The New Yorker”.