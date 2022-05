La Generalitat se personará como acusación popular contra el Gobierno por el espionaje

El Govern ha dado hoy una nueva vuelta de tuerca a su presión contra el Gobierno para que asuma responsabilidades por el supuesto espionaje a políticos independentistas. En el Palau de la Generalitat no convence el último giro de Pedro Sánchez, que ha pasado a presentarse (junto a Margarita Robles) como víctima también del monitoreo de su teléfono móvil, y han dado un paso más en su ofensiva judicial contra el Estado: el Govern se presentará como acusación popular en todos los procedimientos que abran tanto en la Justicia como en la Fiscalía. También se contempla personarse en la causa abierta en la Audiencia Nacional tras la denuncia presentada por Sánchez y Robles.

La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha recordado que los servicios jurídicos de la Generalitat ya están estudiando qué denuncias presentar y dónde (la intención es hacerlo ante todo tipo de instancias, desde catalanas a internacionales) y, para ello, están recabando toda la información para fundamentar las acusaciones (entre otras cosas, se están poniendo en contacto con los afectados). También ha recriminado que “las pocas respuestas” que se han dado hasta ahora desde el Gobierno “son de todo menos convincentes”. A su juicio, el Gobierno ha tenido “poco interés” en desclasificar la información recabada en el presunto espionaje y no ha investigado “con urgencia” todo lo ocurrido. “Los independentistas no somos considerados con los mismos derechos”, ha señalado.

“El Govern usa todos los esfuerzos y herramientas para llegar hasta el final en este escándalo internacional”, ha afirmado Plaja, quien ha dicho que no ha habido ningún avance en los contactos entre Moncloa y Generalitat y quiere saber cuándo se reunirán Pedro Sánchez y Pere Aragonès. El president de la Generalitat ha fijado un encuentro con Sánchez y la dimisión de los responsables (entre las peticiones figura Robles) del espionaje como prioritario para resolver esta crisis. “La presión de este Govern no bajará”, ha advertido Plaja, quien ha matizado que ambos presidentes podrían verse el viernes en Barcelona coincidiendo en las jornadas del Cercle d’Economía, pero no sería suficiente: para la portavoz eso solo sería una foto y es un caso que merece una reunión solemne para tratar el asunto con calma.

“Es evidente que la relación de confianza entre Gobierno y Govern han pasado a otro estadio, ha quedado muy maltrecha”, ha resumido Plaja, y ha asegurado que Moncloa tiene un “problema” de credibilidad. Aunque no ha querido cuestionar la veracidad del espionaje a Sánchez y Robles, sí ha reprochado la doble vara de medir de Moncloa, que ha puesto de inmediato en conocimiento de la Justicia los hechos mientras que ha ido negando e, incluso, justificando el espionaje a los independentistas.

Nombramiento

El Govern también ha anunciado el nombramiento de la nueva máxima responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, que será Mercè Corretja, una abogada experta en la protección de derechos lingüísticos (de eso hizo su tesis doctoral y tiene publicados dos libros). Este nombramiento se produce justo en un momento en que la Generalitat se halla en pleito jurídico para mantener el modelo de inmersión lingüística y evitar que se aplique la sentencia del 25% de castellano.