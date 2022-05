Huelga del taxi en Barcelona: fechas, motivos y afectaciones

El sector del taxi catalán vuelve a la carga contra las nuevas normativas que preven aprobar las administraciones con el fin de regular los nuevos modelos de movilidad. Desde hace algunos años las principales ciudades de todo el mundo han visto como empresas externas al servicio empezaban a operar despertando la ira del sector.

En Barcelona, por ejemplo, la respuesta contra estas empresas ha sido de las más duras alrededor del mundo. Las compañías, VTC, así han visto como el sector del taxi barcelonés se ha opuesto siempre a las regulaciones existentes llegando incluso a paralizar por completo la movilidad de la Ciudad Condal en distintas protestas.

Ahora, tras varios años de lucha aunque con la pandemia de por medio el sector del taxi continúa en pie de guerra por las medidas que prevé aprobar la Generalitat en el futuro. En los últimos días, además, se produjo la filtración del supuesto decreto-ley que pretende aprobar el gobierno catalán en los próximos meses donde se regulaba el futuro de las empresas de movilidad en Cataluña.

Ante esta filtración el taxi se ha mostrado totalmente contrario a los planes del ejecutivo y ya durante el día de ayer llamaron a la movilización. Hoy, en rueda de prensa el portavoz sindical mayoritario de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha confirmado lo avanzado durante la jornada de ayer anunciando las movilizaciones que afectaran en los próximos días todo el territorio catalán.

Pese a que en otras ocasiones solamente se había visto afectada Barcelona las siguientes acciones llevadas a cabo por el sector esperan hacerse notar en toda Cataluña. Así la asociación Élite Taxi, el Sindicat del Taxi de Catalunya (Stac) y la Agrupació Taxi Companys (ATC) han convocado un paro total del servicio de taxis en Catalunya el próximo miércoles de 10 a 14 horas.

Además, los convocantes también han anunciado una marcha lenta en Barcelona para reclamar a la Generalitat que establezca un marco legal que proteja la proporción entre taxis y vehículos de alquiler con conductor, los llamados VTC.

Así las cosas, los principales representantes también han querido recordar en su anuncio que el próximo 29 de septiembre finalizarán los cuatro años de la actual moratoria del decreto ley que establece que los VTC pueden hacer transporte urbano en las ciudades españolas. Por este motivo, la Generalitat ha empezado a mover ficha con el fin de actualizar las normativas antes del presente septiembre.

Así, a partir del 29 de septiembre los VTC no podrán realizar transporte urbano a no ser que las comunidades autónomas les autoricen que son quienes tienen las competencias para regular este sector. En ese sentido, Álvarez también ha querido detallar que por ahora no tienen “una respuesta clara” del Govern respecto a qué hará ante el fin de la moratoria solamente la filtración anteriormente descrita.

El sector catalán del taxi reclama a la Generalitat un decreto ley que establezca una proporción de uno o ningún VTC por cada 30 taxis, pero los convocantes han explicado que los indicios que les llegan les hacen pensar que no respetarán la proporción y autorizarán todas las VTC, algo que consideran que sería implantar el “modelo Ayuso”.

Cómo será la marcha lenta

La movilización en la Ciudad Condal empezará a las 9 horas en la Gran Via de les Corts Catalanes con la calles Balmes y a las 10 horas se iniciará la marcha lenta con los taxis recorriendo la Gran Via en dirección a plaza Tetuán. Esta posteriormente girará por paseo de Sant Joan con la intención de acceder a la Ciutadella a pie y llegar a las puertas del Parlament, donde trasladarán sus peticiones al Govern.

Además, Álvarez prevé “movilizaciones masivas” conjuntas al paro que será de cuatro horas. Incluso, ha expresado que se encuentran realizando este aviso para no perjudicar a los usuarios añadiendo que el resto de asociaciones de taxis y radioemisoras catalanas secundan la convocatoria.