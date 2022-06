Revuelta vecinal en Sant Antoni contra Colau

Los intentos del gobierno municipal de Ada Colau por crear una Barcelona más verde y peatonal ha provocado cierta resistencia en varios sectores de la ciudad. A priori, por parte de aquellos más reacios a prescindir del coche. Pero también por aquellos que creen que la alcaldesa se está quedando corta. Así las cosas, 40 entidades de Sant Antoni (agrupadas bajo el paraguas de FEM Sant Antoni y la Red vecinal del Raval) han dicho públicamente que rechazan frontalmente la reforma definitiva de la ronda de Sant Antoni, tal y como la planteó el gobierno de Ada Colau. A través de un comunicado, las entidades han remachado que “no aceptamos la decisión del Ayuntamiento de volver a abrir el tráfico en la ronda”, en relación con hacer pasar autobuses (en sentido de bajada, hacia el Mercado de Sant Antoni) y habilitar algunas plazas de carga y descarga. Es decir, que quince años más tarde, la ronda Sant Antoni vuelva a tener tráfico, aunque sea poco.

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha tenido que salir a apagar el incendio y ha asegurado que “todavía no se ha tomado una decisión final dentro del gobierno municipal” sobre la reforma de la ronda de Sant Antoni, cuyo inicio está previsto para este noviembre.

Collboni ha negado que el gobierno haya acordado una propuesta definitiva después de que la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz (BComú), y el concejal del distrito del Eixample, Pau Gonzàlez (BComú), anunciaran que la futura ronda será pacificada, con un carril para buses y un carril bici.

De este modo, la declaración de Collboni contrasta con la de sus socios de gobierno, y ha señalado que la reforma debe hacerse con consenso vecinal: “Defendemos que se debe producir un consenso vecinal para que haya consenso político”.

En cualquier caso, en el texto, las entidades recuerdan que hace un par de semanas más de 300 vecinos de los barrios del entorno celebraron una jornada festiva y de hermandad sobre la plataforma de Sant Antoni para reclamar que la ronda definitiva mantenga una pacificación total de la vía. Por todo ello, las entidades lamentan que la propuesta del gobierno Colau se ha tomado “ignorando la voluntad de cientos de vecinos”.

Para sorpresa de todos, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, presentó la semana pasada el proyecto de reforma definitiva para la ronda de Sant Antoni. Según explicaron, la ronda se convertirá en una plataforma única de lado a lado, con pavimento de piedra natural (ni asfalto ni cemento) y con grandes espacios de estancia para los vecinos tanto del Eixample como de Ciutat Vella. Con algunas zonas de carga y descarga en determinadas horas y autobuses solo en un sentido.

FEM Sant Antoni y la Red vecinal del Raval también añaden al comunicado que no asistirán a ninguna reunión más con el Ayuntamiento de Barcelona porque, dicen, el consistorio no ha convocado a los próximos encuentros algunas de las entidades que también reclaman que en la ronda de Sant Antoni definitiva no pase ningún vehículo motorizado.