La Generalitat usa la crisis de las inversiones para disparar el déficit y exigir 12.383 millones en infraestructuras

La Generalitat ha aprovechado la crisis por el déficit de inversiones abierta con el Gobierno de Pedro Sánchez tras conocer la ejecución presupuestaria de 2021 (un 36%) para disparar el déficit y reclamar ahora hasta 12.383 millones de euros en grandes obras.

Una exigencia que el Ejecutivo catalán ha llevado este viernes a la reunión bilateral sobre infraestructuras que ha forzado con la Moncloa y que se ha celebrado en Barcelona sin llegar a ningún acuerdo destacado. Del encuentro se ha quedado fuera el proyecto del Cuarto Cinturón, una ronda metropolitana en Barcelona que el Gobierno anunció que traspasará a la Generalitat aunque ERC la rechaza. Y tampoco se ha avanzado en la gestión de Cercanías.

De hecho, en la cita no han participado ni dirigentes ni ministros ni portavoces y sólo han estado los secretarios técnicos de cada departamento, una condición de la Generalitat para escenificar su rechazo a mantener “relaciones políticas” con el Gobierno mientras no se ahonde en el caso Pegasus o no mejoren las inversiones.

Así, el secretario general de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio del Govern, Ricard Font, ha cifrado el déficit de inversiones del Estado en Cataluña entre 2009 y 2021 en 12.383 millones de euros. Font ha explicado que, del total de esta cifra, unos 3.000 millones corresponden al déficit entre 2009 y 2013 que engloba la disposición adicional tercera del Estatut, según cálculos de la Conselleria de Economía y Hacienda.

El resto de déficit corresponde a la diferencia entre lo que “se debería haber invertido” entre 2014 y 2021, que ha cifrado en unos 15.000 millones, y las inversiones realizadas, de cerca de 6.000 millones.

“Si nos planteáramos revertir el déficit de inversiones en Cataluña, el Estado debería poner sobre la mesa cómo pagar estos 3.000 millones y cómo ejecutar estos 9.000 millones. Sabemos que no sería pasado mañana, pero sería lo que se acordó políticamente en su momento”, ha dicho Font. De hecho, según las cuentas de la Generalitat, los 3.000 millones son “exigibles en forma de financiación a Cataluña”, mientras que los 9.000 restantes deberían llegar en forma de inversiones, en un “plan de inversiones que la comisión bilateral pueda evaluar objetivamente cada año”.

Sin embargo y lejos de acercar posturas, la Bilateral de este viernes ha servido para evidenciar de nuevo el distanciamiento y la disparidad de versiones entre la Generalitat y la Moncloa. El secretario general de Infraestructuras del Gobierno, Xavier Flores, ha hecho una “valoración positiva” del encuentro y ha mostrado su satisfacción por haberse podido explicar y dar su versión de los datos.

Eso sí, pese a reconocer que un 36% de ejecución presupuestaria realizada en 2021 no es una buena cifra, el dirigente de la Moncloa ha rebatido con fuerza los números del Govern de Aragonès: “En obligaciones comprometidas, Cataluña está en el tercer puesto; y si vas a obra certificada, Cataluña es la comunidad donde más obra se ha ejecutado con 700 millones de euros”.