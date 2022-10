¿Cuál es el país más grande del mundo sin aeropuerto?

Los veinte países más pequeños de mundo son, por este orden, Ciudad del Vaticano, Mónaco, Nauru, Tuvalu, San Marino, Liechtenstein, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Maldivas, Malta, Granada, Barbados, Antigua y Barbuda, Las Seychelles, Palaos, Andorra, Santa Lucía, Los Estados Federados de Micronesia y Singapur. Algunos de ellos, por su particular orografía, como las Islas Marshall o Singapur, han ganado terreno al mar para construir su aeropuerto. La mayoría, como el Vaticano, han renunciado a tener un aeropuerto propio por razones, obviamente, de espacio. Un tercer grupo, sin embargo, se resiste a su situación y aspiran a tener una infraestructura propia aunque sea en un país vecino. No obstante, la realidad es tozuda y, el país más grande más grande del mundo sin aeropuerto no es otro que Andorra.

En este contexto, el país pirenaico ni siquiera depende de la buena voluntad del país vecino sino que lo hace de la propia Generalitat de Cataluña para utilizar el aeropuerto de la Seu d’Urgell. Esta instalación fue inaugurada comercialmente en 1982 con un vuelo a Barcelona. Dos años duró la experiencia. Y así transcurrió el tiempo hasta que en 2007 cerró completamente por razones de seguridad y la Generalitat se hizo con la titularidad.

Desde diciembre de 2021 recibe los vuelos comerciales que tienen mucha demanda especialmente desde el Madrid y en la temporada de esquí. El plan de aeropuertos de la Generalidad de Cataluña prevé que este sea un aeropuerto regional que ha de facilitar el acceso al transporte aéreo de esta infraestructura con cualquier otro aeropuerto regional europeo.

El aeropuerto, rebautizado como Andorra–La Seu, es el más cercano al principado desde territorio español. Está a 26,2 km de Andorra la Vella por la CG-1 y la N-145, al lado de la población fronteriza de la Seu d’Urgell (provincia de Lleida). El aeródromo está equipado con la tecnología necesaria para operar vuelos privados y comerciales regulares por la compañía Air Nostrum.