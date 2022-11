Borràs contrata a un ultraderechista condenado por asesinato como perito para su juicio

Laura Borràs salta de polémica en polémica: la ex presidenta del Parlament y lideresa de Junts contrató como perito para su juicio al ultraderechista Emilio Hellín, ex miembro de Fuerza Nueva y condenado por asesinato al haber secuestrado, torturado y matado a la joven de 19 años Yolanda González, un crimen que sacudió a la opinión pública en los años ochenta.

La Fiscalía ha pedido apartar a Hellín como perito de Laura Borràs en la causa por fraccionar contratos mientras estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), según ha avanzado ElDiario.es y ha confirmado Gonzalo Boye, abogado de la presidenta de Junts.

Emilio Hellín, ahora Luis Enrique Hellín, fue condenado por el asesinato de Yolanda González al confundirla con una militante de ETA y pasó 14 años en prisión. Sin embargo, aprovechó un permiso penitenciario para fugarse a Guatemala, país del que fue extraditado por la Interpol y volvió a prisión. Tras cumplir la pena, se formó en perito informático y es asesor de varios cuerpos y fuerzas de seguridad.

Boye, en declaraciones a la ACN, cree que todo es “una cortina de humo orquestada por el fiscal para que nadie se fije en el contenido del informe pericial” de Hellín. Ha añadido que el encargo se hizo más de un año y medio atrás, pero que ahora lo recurren porque no les gustan sus conclusiones. Según él, el trabajo de Hellín como perito consiguió condenar José Bretón por el asesinato de sus dos hijos.

Todo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) abriera juicio oral -aún sin fecha- contra la ex presidenta del Parlament y lideresa de Junts por presuntamente fraccionar contratos a dedo para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017.

En la causa, la Fiscalía ha reclamado para Laura Borràs una pena de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación, además de una multa de 144.000 euros, por estos dos delitos asociados a la corrupción. También se sentarán en el banquillo su amigo Isaías H. -que supuestamente se favoreció de los contratos- y a Andreu P., que presuntamente lo ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba a la ILC, la entidad cultural pública dependiente de la Generalitat.