Fernando Vicente, el rey de la ilustración

El nombre de Fernando Vicente está asociado a lo mejor de la ilustración en nuestro país, una labor que vive un momento dulce en la actualidad gracias a la labor promovida en los últimos años por editoriales especializadas en el género. Pero Vicente no es un artista que haya surgido ahora sino que lleva cuatro décadas de oficio al pie del cañón.

Una efeméride de este tipo merecía ser celebrada y eso es lo que ha hecho Norma Editorial con la publicación de un volumen que recoge lo mejor de la trayectoria de este pintor y dibujante. «El arte de Fernando Vicente» es una guía por todos los temas que han interesado a este creador: desde sus inicios en las páginas de la mítica revista «Madriz» hasta sus ilustraciones para obras como «Drácula», «Alicia en el país de las maravillas» o «Cumbres borrascosas» pasando por sus trabajos con Mario Vargas Llosa, Marta Sanz o Arturo Pérez-Reverte sin dejar de lado los carteles para eventos como la Feria del Libro de Madrid.

Fernando Vicente estuvo ayer en Barcelona para presentar un libro que es casi una pieza de coleccionista con más de 500 ilustraciones en su interior. «He tocado todos los palos que se pueden tocar», aseguró alguien que ha trabajado también el campo de la publicidad o el del cómic. «Este libro ha sido una sorpresa. La primera es que Rafa Martínez, el editor de Norma Editorial, me diga que le gusta mi trabajo. Nunca pensé que el resultado final fuera esta pequeña joya. Al principio tenía el síndrome del impostor pensando que no me merezco este libro. Son 40 años de trabajo y es muy motivo. La edición es sensacional y nos hemos dado todo tipo de lujos. Incluso tuve el capricho de hacer fotos del estudio para que se vea cómo trabajo. Ha merecido la pena», apuntó.

¿Por qué gustan tanto los trabajos de Vicente? «No trato que mis dibujos sean bonitos, pero sí busco la belleza en ellos, incluso en aquellas cosas que pueden ser desagradables», comentó en referencia a sus ilustraciones de textos de Bram Stroker o Mary H. Shelley.

El último trabajo de Fernando Vicente ha sido dar su personal lectura al clásicos de la literatura estadounidense «Lo que el viento se llevó». Aproximarse a la gran novela de Margaret Mitchell «no ha sido fácil. El resultado final han sido más de 60 ilustraciones. No deja de ser una novela romántica. Difícil no hay ningún texto. Tal vez el “Manifiesto comunista” que resolví con un “collage”, pero, por lo general, no he tenido que ilustrar textos muy complicados».

Uno de los mayores retos de Fernando Vicente fue poner su talento al servicio del cartel de la Feria del Libro de Madrid en 2015. La imagen de una mujer sonriente y feliz con un libro atravesado con una flecha, como si Cupido hubiera hecho de las suyas, se ha convertido en uno de los iconos en el imaginario del artista. «Es una de las ilustraciones que más éxito ha tenido. Incluso las escritoras se hacían fotografías recreando esa imagen, incluso alguna con la flecha. Es una obra que se ha acabado quedando en la memoria de la gente», apuntó. Por eso estaba claro que aquella joven acabaría convirtiéndose en la portada de este libro.

Fernando Vicente reconoce que siempre está abierto a todo tipo de propuestas literarias, aunque parece que solamente se haya especializado en clásicos, concretamente autores del siglo XIX. Pero hay asignaturas pendientes literarias. Cuando se le pregunta por alguno de los textos que le gustaría ilustrar apunta que «siempre tienes ideas locas como ponerse con “Moby Dick”, pero ya hay una edición ilustrada. Me gustaría hacer “El retrato de Dorian Gray”, algo que propuse hace tiempo a una editorial, pero no pudo ser en ese momento. Ahora tengo un encargo que me apetece mucho que es “Las amistades peligrosas”. Una de las cosas que cuento a los alumnos de las escuelas ilustración es que no se cierren. Nunca me he puesto freno».

Fernando Vicente trabaja a mano, sin ordenadores. Lo suyo es el lápiz y el pincel, mezclando colores, algo a lo que se dedica desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Sin embargo, el artista reconoce que hay algo que le preocupa como es la capacidad de la inteligencia artificial para crear imágenes de textos. Es algo que considera como algo que «no sé si es amenaza, pero está pasando algo que no esperábamos».